Merkelová chce zastaviť manipuláciu. Google a Facebook majú odhaliť tajomstvá

Algoritmy, ktoré využívajú Google, Bing, Twitter či Facebook na filtrovanie obsahu, by mali byť verejné, tvrdí nemecká kancelárka.

31. okt 2016 o 13:55 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Ak chcete vedieť, čo nové sa udialo na dedine, zájdete do obchodu, krčmy alebo kostola. Na každom z týchto miest sa dozviete rovnaké veci, avšak vždy s úplne iným postojom ľudí. Rovnaké je to aj na internete.

Hoci milióny internetových stránok prinášajú pestré pohľady na svet, pred vaše oči sa dostanú iba tie informácie, ktoré prejdú cez výber internetových gigantov. Je to Google, Facebook, Bing či Twitter, ktoré svojimi algoritmami určujú, čo sa vám zobrazí, a čo nie. Práve oni sprostredkúvajú informácie, ktoré zostavili autori, redaktori, médiá či blogeri.

Vyhľadávače stanovujú poradie zobrazených výsledkov, sociálne siete triedia príspevky, z ktorých automaticky zobrazia iba niektoré. Nik nevie povedať, či ide o férové pravidlá, alebo manipulácie, ktoré umožňujú ovplyvňovať verejnú mienku.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová preto vyzvala technologických gigantov, aby boli ich výberové a hodnotiace algoritmy verejne dostupné. Má to pomôcť odborníkom odhadnúť, do akej miery sociálne siete a vyhľadávače mienkotvorne zasahujú do spoločenského života.

"Veľké internetové portály sa so svojimi algoritmami stali uchom ihly, cez ktoré musia rôzne médiá prejsť, aby sa dostali k používateľom," povedala Merkelová minulý týždeň na konferencii Medientage v Mníchove. "Ak tieto algoritmy nie sú transparentné, môžu viesť k deformácii nášho vnímania a zužovaniu nášho okruhu dostupných informácií."

Kritici poukazujú na to, že hoci internetoví giganti informujú o svojom prístupe, vždy ide iba o technické detaily, z ktorých vecné fungovanie vyčítať nemožno. Z minulosti je známych viacero obvinení, ktoré boli mierené proti vyhľadávačom a sociálnym sieťam pre údajnú manipuláciu voličov či občanov.