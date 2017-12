Rýchlejše WiFi by sa malo v notebookoch a smartfónoch objaviť už budúci rok

Nová technológia WiGig zrýchli prenos dát tam, kde najviac cítime obmedzenia.

31. okt 2016 o 10:59 Milan Gigel

SAN FRANCICSO, BRATISLAVA. Už od budúceho roka sa budú nové mobily, tablety a notebooky pripájať cez Wi-Fi dvojnásobnou rýchlosťou. Technológia s názvom WiGig sa stane silnou podporou pre multimédiá, virtuálnu realitu a video vo vysokom 4K rozlíšení.

Hoci štandard už nejakú dobu existuje, Wi-Fi aliancia začína intenzívne spolupracovať s výrobcami zariadení, aby novinku uviedla do života. Prvé smerovače vybavené technológiou prichádzajú na trh už od novembra, do prvých notebookov a smartfónov by sa malo WiGig dostať od budúceho roka.

Technológia umožňuje 8-gigabitový prenos dát na vzdialenosť približne 10 metrov. Práve preto sa očakáva jej plné využitie v interiéri domácností a kancelárií. Používatelia by tak mali prestať pociťovať rýchlostné rozdiely medzi káblovým a bezdrôtovým pripojením.

Intenzívne sa podľa magazínu The Verge hovorí v tejto súvislosti aj o herných konzolách a bezdrôtových perifériách. Doterajšie Wi-Fi štandardy začínajú strácať dych s požiadavkami používateľov, a tak prichádza správny čas na zmenu.

Nová iniciatíva spolu s certifikovaním zariadením nápadne pripomína aktivity Intelu, ktorý sa so svojím programom Centrino intenzívne pričinil pri nasadzovaní prvých Wi-Fi štandardov do sveta notebookov. Môžeme preto očakávať, že súčasný štandard 802.11ac už čoskoro nahradí novší 802.11ad.