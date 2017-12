Je účinný ako voda. Brusnicový džús infekcie močových ciest nevylieči

Mnohé štúdie dokazujú, že brusnice pri infekciách nepomáhajú. Prečo tento mýtus pretrváva?

28. okt 2016 o 16:22 Renáta Zelná

Rovnako ako brusnicový džús by vám pomohol aj pohár vody.(Zdroj: Fotolia)

BRATISLAVA. Pitie brusnicového džúsu vraj dokáže vyliečiť a predchádzať zápalom a infekciám močových ciest. V skutočnosti by vám však stačil aj pohár vody.

Brusnice vám totiž nepomôžu ani pri prepuknutej chorobe ani pri jej predchádzaní. Naznačuje to štúdia v odbornom časopise Journal of the American Medical Association.

Nepreukázané výhody brusníc

Kto aspoň raz zažil problémy s močovými cestami, určite siahol aj po brusniciach, brusnicovom džúse či tabletkách s výťažkami z brusníc. Túto liečbu neodporúčajú len mnohé weby venujúce sa zdraviu, ale ako doplnok liečby ju predpisujú aj niektorí lekári.

„Táto štúdia je presvedčivým dôkazom, že brusnicové produkty by lekári nemali predpisovať ako prevenciu pred týmito chorobami,“ napísala urologička Lindsay E. Nicollová v editoriáli k štúdii. „Klinickí lekári by mali prestať hovoriť pacientom, že brusnice majú preukázané, alebo vôbec možné výhody.

Infekcie najčastejšie postihujú ženy a práve tie vo vyššom veku. Nevyhnú sa im však ani starší muži, ktorí majú problémy s prostatou. Do svojej štúdie si preto vedci z Yaleovej medicínskej školy vybrali 185 obyvateliek jedného domova dôchodcov.

Rozdelili ich na dve polovice – jedna dostávala vysoké dávky brusnicových kapsúl a druhá placebo. Jedna kapsula zodpovedala 591 mililitrom brusnicového džúsu. Po 360 dňoch sa ukázalo, že hladiny baktérií v moči sa u dvoch skupín nijako neodlišovali, taktiež to nijako neovplyvnilo počet infekcií.

Nejde pritom o prvú štúdiu, ktorá potvrdila, že brusnice nijako neovplyvnia priebeh choroby. Prehodnotenie 24 štúdií v roku 2012 s celkovým počtom 4473 dobrovoľníkov ukázalo len málo vierohodných dôkazov a pozitívnych efektov brusníc na prevenciu infekcií močových ciest.

Prečo si myslíme, že pomáhajú