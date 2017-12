Antarktída dostane megarezerváciu. Rusi ustúpili

Rezervácia bude pokrývať vyše 12 percent z celkovej rozlohy Južného ľadového oceánu.

28. okt 2016 o 12:13 Renáta Zelná

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

HOBART, BRATISLAVA. Bude veľká ako Francúzsko a Španielsko dokopy. Komerčný lov rýb tam bude zakázaný, povolené budú len obmedzené lovy pre vedecký výskum.

Po piatich rokoch kompromisov a neúspešných rokovaní sa Európska únia a ďalších 24 krajín konečne dohodli. V Rossovom mori pri pobrežiach Antarktídy vznikne morská rezervácia s rozlohou 1,5 milióna štvorcových kilometrov. Ochrana územia má trvať až 35 rokov. Krajiny sa na tom zhodli minulý piatok v austrálskom meste Hobart na Komisii pre ochranu živých morských zdrojov.

Viac ochrany

Morská rezervácia bude prvá svojho druhu v medzinárodných vodách a je jedným z prvých krokov ku záväzku Medzinárodnej únie pre ochranu prírody o ochrane 30 percent svetových oceánov.

Nové pravidlá ochrany Rossovho mora však nehovoria o znížení počtu lovených rýb, určujú len miesta, kde sa nemôže vôbec loviť, prípadne miesta, kde je povolený lov len na vedecké účely.

Časť územia je venovaná aj špeciálnemu výskumu morského kôrovca krill, ktorý je životne dôležitý pre antarktický ekosystém.

Chránené územia v Rossovom mori, kde sa nesmú loviť ryby a iné živočíchy na komerčné účely. (zdroj: WWF)

Prekážkou boli Rusi

Najťažšie bolo dohodnúť sa s Čínou a Ruskom, na tomto území majú totiž vo veľkom rozbehnutý lov rýb. K dohode mohlo dôjsť už minulý rok, Rusi ju však vtedy stopli.

Posun lodí od pobrežia ďalej do otvoreného mora pre nich znamená, že chytia menej rýb.

„Je to skvelý výsledok tichej diplomacie a poctivej práce,“ povedal pre denník New York Times novozélandský minister zahraničia Murray McCully. „Napriek rôznym ťažkostiam a politickým rozdielom sme dosiahli tento typ dohody s Rusmi. Je potešujúce, že sme to vedeli oddeliť a dohodli sme sa.“