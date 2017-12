Má Apple najlepší notebook na trhu?

Nový MacBook je revolúciou, na ktorú sme pri notebookoch čakali roky.

28. okt 2016 o 10:45 Matúš Paculík

Keď kalifornská spoločnosť Apple pred rokom ukázala novú verziu svojho najvýkonnejšieho notebooku, konkurencia zostala spokojná. Len mierne upravená verzia modelu z roku 2014 nakoniec prežila až do dnes.

Žiadny iný výrobca na nič podobné nemohol pomyslieť a aj v Apple na tento krok skoro doplatili. Pre zastavenie poklesu predaja notebookov potrebovali skutočne výraznú zmenu.

Zbohom funkčným klávesom

Na klávesnici ich máme už 45 rokov, no počas tých posledných sme ich používali čím ďalej tým menej. Rad funkčných kláves je zbytočným prežitkom z minulosti, ktorý už dávno stratil význam.

Skúste si spomenúť, ako často na svojom notebooku alebo počítači potrebujete stlačiť niektorý z funkčných klávesov. Na MacBookoch s nimi už dávno ovládame špecifické funkcie systému a Escape nám bude chýbať ešte menej ako analógový Jack konektor na iPhone.

Oproti tomu je adaptívny dotykový displej ergonomická a funkčná dokonalosť, pri ktorej vyzerá akýkoľvek notebook s Windows 10 ako zariadenie z minulého tisícročia.

Už teraz novinku podporuje väčšina prémiových aplikácií od Adobe, Microsoftu a samozrejme, všetky dôležité súčasti systému.

S podobnou funkciou skúšali zaujať v Lenove pri druhej generácii notebooku ThinkPad X1 Carbon. Kvôli výrazne obmedzeným možnostiam a nezáujmu zákazníkov sa v ďalších modeloch už neobjavila.

Rôzne konektory mali zmiznúť už dávno

Veľký MacBook Pro z roku 2015 má na svojich bokoch celkovo šesť rôznych typov konektorov. Historický pozdrav, ktorý do dnešných dní pretrval len kvôli nostalgii používateľov.

Keby ich v Cupertine počúvali, stále by sme pracovali na notebookoch so zbytočnou optickou mechanikou a možno by sme mali aj disketové mechaniky – veď čo ak by sa niekedy zišla.

Drastické zrušenie starých technológií sme už niekoľko krát prežili, dokonca aj bez ujmy na zdraví a pracovných výkonoch. Nový MacBook má okrem 3,5mm analógového len modernú kombináciu USB 3.1 typ C / Thunderbolt 3.

Je preto jedno, do ktorého portu zapojíte nabíjačku, kábel k monitoru, alebo externému disku. Škoda, že v Apple nenašli dostatok odvahy na úplne odstránenie aj zvukového konektora tak, ako pri smartfónoch.

Majiteľov nových MacBookov však čaká nákup rôznych redukcií, prípadne výmena starších zariadení. Externé disky a USB kľúče budú bez nich nepoužiteľné, dokonca bez nového kábla si k MacBooku nepripoja ani svoj nový iPhone.

MacBook Air je mŕtvy

O konci prvého skutočného ultrabooku sa po internete šepkalo už niekoľko rokov. Jeho revolučný dizajn je už dávno prekonaný a navyše bude mať za pár mesiacov deväť rokov.