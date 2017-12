Vedci spojili myšlienky ľudí s pohybom robotov

Nová terapia chce zapojiť nevládnych ľudí do života.

27. okt 2016 o 14:11 Milan Gigel

TSUKUBA, BRATISLAVA. Je to liek pre dušu tých, ktorí stratili schopnosť pohybu. Nová technológia ich zapojí do života s pocitom, že skutočne čosi robia. Vôľa rozhýbe na diaľku robotov, ktorí sa podelia o svoj pohľad s pacientom.

Projekt s názvom VERE financuje Európska únia a pracujú na ňom akademici z celého sveta. Na začiatku je vôľový tréning pacientov, ktorí sa snažia vo svojej mysli ovládať nehybné končatiny a telo. Vo chvíli, keď EEG senzory na čiapke zachytia spoľahlivo potrebné signály, môže sa pokračovať ďalej.

Počítačový softvér vyhodnotí vnemy z mozgu a použije ich na riadenie vzdialeného robota - humanoida. Vďaka internetu nie je dôležité, kde sa robot nachádza. Môže to byť výskumné laboratórium v Japonsku, môže to byť park či centrum pre hráčov šachu alebo krížovkárov.

Robot, ktorý sa podrobí ľudskej vôli prenáša k pacientovi obraz zo svojej kamery. Pacient ho sleduje prostredníctvom headsetu virtuálnej reality, takže má pocit, akoby sa sám pohyboval. Technológia spája vôľu pacienta s pohybovými možnosťami robota. Všetko prebieha podľa magazínu New Scientist naživo, akoby sa nevládny človek vtelil do torza robota.

Terapia má za úlohu zlepšiť pacientom život a vytrhnúť ich z depresie a nevládnosti. Pacienti môžu sprostredkovane vstupovať do interakcie so živým svetom, hoci to nie je v ich tesnej blízkosti.

Vedci spočiatku pracovali s MRI technológiou snímania mozgu, teraz si vystačia aj s lacnejším EEG snímaním. Nie je odvážne pomyslieť na to, že jedného dňa sa nám podarí virtuálny svet spojiť so skutočným do takej miery, že pacienti už nebudú potrebovať ani robotov. Jednoducho vstúpia do virtuálneho sveta.