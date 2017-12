Stratia červenú a dostanú wifi. Londýnske búdky sa menia

Telekomunikačné, energetické a informačné služby pre verejnosť má kompenzovať príjem z reklám.

26. okt 2016 o 11:19 Milan Gigel

Nové telefónne nainštalujú do konca budúceho roka. (zdroj: Link)

LONDÝN, BRATISLAVA. Bezplatné hovory na pevné a mobilné linky, rýchly gigabitový internet cez WiFi a konektory pre nabíjanie mobilov. Tak majú vyzerať telefónne búdky podľa britského mobilného operátora BT. Známy červený dizajn im však bude chýbať.

Firma v týchto dňoch inštaluje prvé kusy v uliciach Londýna, do konca budúceho roka by ich chcela mať v prevádzke aspoň 750. Prevádzku služieb zaistia zobrazovacie panely, ktoré sú reklamným priestorom so vzdialenou centrálnou správou.

Hoci reklamné pútače pokladáme za vizuálny smog, v tomto prípade kompenzujú svoju prítomnosť na verejných priestranstvách službami verejnosti. Využiť ich môžu turisti, domáci obyvatelia, ale aj tí, ktorí sa ocitnú na ulici v núdzi.

Možno ich použiť ako dotykový tablet pre prístup k mapám a navigácii v meste, hľadanie miestnych služieb, či zobrazovanie informácií z priložených senzorov.

Príkladom sú informácie o hluku a znečistení ovzdušia, ktoré vídame na špecializovaných paneloch už dnes.Nový projekt sa podľa BBC snaží odhaliť, akým spôsobom vstúpia kiosky do každodenného života obyvateľov.