Zabávate deti tabletom? Pri batoľatách je to chyba

Pozrite sa, koľko času by mali podľa amerických pediatrov tráviť deti s digitálnou technikou.

22. okt 2016 o 17:33 Lukáš Onderčanin

Dávate deťom do ruky tablet s hrami, aby ste ich na pár hodín zabavili alebo im rovno pustíte rozprávku na Netflixe? Pozor by ste si nemali dávať len na to, koľko času vaše dieťa s tabletom či smartfónom strávi, ale aj na to, aký typ médií sleduje.

Americká Akadémia pediatrov vydala odporúčania, v ktorých presne určuje, kedy, aké typy aktivít a aký čas sledovania digitálnych médií je pre deti ešte zdraviu neškodný.

Pod dva roky bez obrazoviek

„Rodiny by mali proaktívne myslieť na používanie médií ich deťmi a hovoriť o tom, pretože to môže znamenať, že deti nemajú dosť času počas dňa na hranie sa, učenie sa, rozprávanie či spánok,“ hovorí pre web Live Science pediatrička Jenny Radesky z Univerzity v Michigane, ktorá je spoluautorkou štúdie.

Rodičia by podľa nej mali vysvetliť, ako digitálne médiá ako tablety využívať a učiť sa pomocou nich.

Ak má vaše dieťa menej ako dva roky, digitálnym médiám (teda napríklad aj sledovaniu televízie) by sa malo úplne vyhýbať. Výnimku podľa pediatrov tvorí video chat.

Pri staršom dieťati by ste zase mali čas pri tablete či počítači tráviť spolu a pomôcť mu porozumieť, čo vidí a robí.

Zlý spánok aj zdravie

„Nezrelé mozgy batoliat majú ťažkosť transformovať to, čo vidia na obrazovke, do reálneho života,“ hovorí Radesky. Staršie deti pritom seriály či interaktívne hry už môžu niečo naučiť.

Odporúčania takisto zahŕňajú zákaz digitálnych médií hodinu pred spánkom, ich vypnutie počas toho, ak ich nepoužívate a aj ich nepoužívanie v spálni, počas jedenia či spoločných hier. Pričasté používanie digitálnych médií má totiž vplyv na kvalitu spánku, vývoj dieťaťa aj na fyzické zdravie.

Podľa pediatrov by mali čas pred obrazovkami obmedziť aj samotní rodičia – viac času so smartfónmi podľa nich spôsobuje menej verbálnej aj neverbálnej interaktivity s deťmi a neskôr to môže byť spojené s konfliktami medzi rodičmi a deťmi.