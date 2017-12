Nintendo ukázalo novú hybridnú konzolu. Bude do obývačky aj na cesty

Nová konzola od Nintenda bude prenosná. Fungovať má pekne aj na veľkom televízore.

20. okt 2016 o 17:13 Dominik Holič, Ondrej Podstupka

video //www.youtube.com/embed/5j0-yWgzaRc

BRATISLAVA. Herná spoločnosť Nintendo odhalila novú hernú konzolu. Prístroj sa bude volať Nintendo Switch. Na trh sa dostane v marci 2017. Cenu japonská firma zatiaľ neoznámila.

Nová konzola bude prenosná a modulárna. Telo konzoly vyzerá ako tablet, na ktorý sa budú dať z dvoch strán uchytiť ovládacie prvky. Tablet sa bude jednoducho dať vložiť do docku, ktorý môže byť napojený na na televízor alebo monitor. Obraz sa potom presunie z prenosného zariadenia na televízor. Ovládacie prvky sa dajú z bokov tabletu presunúť na samostatný bezdrôtový ovládač.

Nintendo Switch funguje ako domáci hrací systém aj prenosná zábava na cesty. Konzola bude podľa webu Polygon používať pamäťové karty namiesto diskov.

Konzola Switch bude bežať na upravených čipoch Tegra od firmy Nvidia. Grafické čipsety Tegra sú určené hlavne pre mobilné zariadenia. Majú veľmi dobrý pomer výkonu a spotreby energie, no nedosahujú surový výkon čipov určených pre stolové počítače alebo koznoly Xbox One či PlayStation 4. Nividia pre Nintendo Switch vytvorila špeciálnu odnož procesorov Tegra a spolupracovala aj pri vytváraní softvérového vybavenia konzoly.

Hry pre novú Nintendo Switch môžu byť graficky príťažlivé, nebudú však dosahovať detaily ani rozlíšenie konkurenčných konzol. Vo videu predstavujúcom konzolu ukázalo Nintendo hru Skyrim, ktorá vyšla ešte v roku 2011.

Nová konzola sa pokúsi zopakovať úspech Nintenda Wii, ktoré pred desiatimi rokmi tiež vyšlo na trh so slabším procesorom a výkonom, no získalo si zákazníkov vďaka pohybovému ovládaniu, ktoré hry zjednodušilo a sprístupnilo pre širšie publikum.

V prvej ukážke novinky sa objavujú hry ako The Legend of Zelda: Breath of the Wild, obľúbená pretekárska hra Mario Kart a očakávajú sa aj špeciálne hry s Pokémonmi. Hry pre konzolu sľúbilo vytvárať spolu 48 vývojárskych spoločností.