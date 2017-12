Ako môže byť misia na Mars úspešná aj napriek stratenej sonde?

Hlavné ciele misie ExoMars sa naplnili. Zostáva už len nájsť a potvrdiť stav pristávacieho modulu Schiaparelli.

20. okt 2016 o 14:17 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Základom každej misie, ktorá pátra po stopách života na Marse, je úspešné pristátie na povrchu planéty. Európa chcela opäť ukázať, že kontrolovaný vstup do atmosféry červenej planéty, klesanie a pristátie pre ňu nie je problém. A do istej miery sa jej to podarilo.

Presný osud modulu Schiaparelli, ktorý vstúpil do atmosféry v stredu podvečer, však nepoznáme. Je možné, že sa pri pristávaní úplne rozpadol. Európska vesmírna agentúra (ESA) a ruská Roskosmos napriek tomu považujú misiu ExoMars 2016 za veľký úspech.

Z riadiacej centrály v nemeckom Darmstadte včera astronómovia sledovali naživo dva dôležité manévre sondy TGO a modulu Schiaparelli. Ich cieľom bolo dostať sa na obežnú dráhu aj povrch Marsu.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Modul na Marse poslal dáta, ale môže byť poškodený

Kde nastala chyba

Na obežnú dráhu sa sonda TGO dostala bez problémov. Keď sa po plánovanom prerušení spojenia so Zemou vynorila spoza Marsu, v riadiacej centrále vybuchol obrovský potlesk.

Pri Schiaparelli sa už tak netešili. Teleskopy najskôr zachytili len veľmi slabé skoky signálu. Dáta z druhej sondy ESA Mars Express potom ukázali, že pri zostupe modulu sa stala chyba. Modul prestal komunikovať so sondou zhruba 50 sekúnd pred plánovaným pristátím, zrejme v čase, keď odpájal svoj padák.

Za zlyhaním v komunikácii mohla byť práve chyba pri odpájaní padáka. Modul ho zrejme odpojil skôr ako mal, povedal na tlačovej konferencii vedúci kozmických operácii ESA Andrea Accomazzo. Padák mal modulu pomôcť výrazne spomaliť počas fázy zostupu, ak sa odpojil skôr, modul nemohol dosiahnuť želanú rýchlosť.

Ani rakety, ktoré mali pri brzdení pomáhať, nefungovali tak, ako mali, spustili sa len na krátky čas. V čase odpojenia padáka mal ísť modul podľa plánu rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu, na povrch Marsu mal dopadnúť pri rýchlosti 11 kilometrov za hodinu.

Túto rýchlosť však zrejme nedosiahol a je možné, že sa pri tvrdom dopade poškodil alebo rozpadol. “Čo sa týka testovacieho modulu Schiaparelli, stále k nám prúdia dáta z jeho pristátia. Budeme ich analyzovať a snažiť sa pochopiť, ktoré kroky prebehli podľa plánu a prečo sme nedokázali vykonať jemné pristátie,“ uvádza v tlačovej správe ESA vedúci pre lety s ľudskou posádkou a robotický prieskum David Parker.

Pri chybe mohla zohrávať úlohu aj silná prašná búrka, na Marse totiž práve vrcholí ich sezóna. Čo sa presne stalo a kde sa modul nachádza, dozvieme sa až v najbližších dňoch. Vedci z ESA a Roskosmos teraz musia analyzovať všetky dostupné dáta.

Modul zrejme odpojil padák skôr, ako mal. Analýza dát ukáže prečo. (zdroj: Ilustračné foto - ESA/ATG medialab)

Prečo je misia úspešná

Misia ExoMars mala dva hlavné ciele a len jeden z nich sa jej nepodarilo splniť úplne. Pre súčasnú misiu bolo najdôležitejšie dostať sa na obežnú dráhu, čo sa orbiteru TGO podarilo. Má tu skúmať pôvod malých množstiev metánu v atmosfére Marsu. Mohli by pochádzať z geologických, ale aj biologických procesov.

Ak by sa ho podarilo objaviť, znamenalo by to, že na planéte je podpovrchová horúca kvapalná voda alebo primitívne mikróby.

Napriek tomu, že nevieme, v akom stave a kde sa nachádza modul Schiaparelli, ani jeho cesta na Mars sa nedá označiť za neúspech. Jeho úlohou bolo testovať vstup do atmosféry, klesanie a pristátie na povrchu, čo sa mu čiastočne podarilo. Zatiaľ vedcom z ESA chýbajú len dáta o samotnom pristátí. Veria však, že aj tie čoskoro získajú a zanalyzujú.

Na Marse mali rôzne nástroje vykonávať aj vedecké experimenty, ani ich stav zatiaľ nepoznáme. Ak sa modul úplne nepoškodil, batérie by mu mali vydržať ešte na niekoľkodňovú vedeckú prácu a komunikáciu so sondami.

Najdôležitejšie však je, že na Zem dokázal ešte pred prerušením komunikácie zaslať cenné dáta o vstupe do atmosféry a klesaní na červenú planétu. Majú slúžiť ako podklad pre prípravu nasledujúcej misie ExoMars 2020, ktorá má na Mars priniesť vlastné vozidlo agentúry ESA a Roskosmos.

