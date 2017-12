Microsoft: Počítač už rozumie reči rovnako dobre ako človek

Koniec pomalých diktátov a neprirodzenej artikulácii. Umelá inteligencia rozumie hovorovej reči.

20. okt 2016 o 13:07 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Ak niečo hovoríte svojmu počítaču alebo mobilu, musíte pomaly, jasne a takmer neprirodzene vyslovovať každé jedno slovo, aby vašu vetu dokázali previesť do písanej podoby. Hovorí sa tomu diktát.

Microsoft tvrdí, že sa jeho vývojárom podarilo prekonať bariéry a našli spôsob, vďaka ktorému sú technológie pri rozoznávaní ľudskej reči natoľko zručné ako človek. Vyhli sa doterajším postupom a hľadali algoritmy, ktoré by si vystačili s voľnou, hovorovou interpretáciou.

Nový systém, na ktorom pracuje tím z Microsoft Artificial Intelligence rozoznáva hovorovú reč s chybovosťou pod úrovňou 5,9 percenta. To je pri anglickom jazyku porovnateľné so schopnosťami vzorky ľudí, ktorí pre Microsoft robili porovnávací test. Zdá sa, že vďaka novému prístupu by sa pre budúcnosti mohlo mnohé zmeniť.

Veľa ľudí nepoužíva hlasové ovládanie iba preto, že sa im to zdá byť komické a neprirodzené diktovať povely. Technológia, ktorá by rozumela skutočnej reči by však dokázala byť nápomocná i vo všednom živote. Mohla by zaznamenávať porady, alebo by pomohla nahovoriť si nákupný zoznam do mobili.

Kedy sa technológia stane súčasťou Cortany zatiaľ Microsoft podľa magazínu USA Today neuvádza. Vývojári však avizujú novú éru v rozoznávaní hovoreného slova.

Vo vývoji sú aktívne aj ostatné firmy. Amazon napríklad ponúkol pol milióna dolárov univerzitným tímom, ktoré dotiahnu Alexu do podoby, že bude schopná diskutovať s ľuďmi. Ak sa podarí dosiahnuť 20-minútový zmysluplný rozhovor, odmena sa zvýši na dvojnásobok.

Samsung pre zmenu kúpil spoločnosť Viv, ktorá sa zaoberá vývojom hlasových asistentov. Vedie ju jeden zo zakladateľov firmy, ktorá vyvinula technológiu SiRi.