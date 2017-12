Cez Facebook už kúpite aj pizzu a lístky do kina

Zo sociálnej siete sa stáva virtuálna tržnica, ku kamarátstvam a zdieľaniu obsahu pribudnú obchodné vzťahy.

20. okt 2016 o 11:43 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Facebook sa definitívne stáva priestorom pre obchodovanie. Ak dostanete chuť na pizzu a donášku jedla, alebo si budete chcieť zakúpiť vstupenku do kina či divadla, urobíte tak práve prostredníctvom sociálnej siete.

Facebook v USA spúšťa novú obchodnú platformu, ktorá má pohodlne spojiť firmy s ich zákazníkmi. Služby, ktoré sa tradične vybavujú cez internetové objednávkové systémy alebo mobilné aplikácie majú byť definitívne dostupné i v rámci sociálnej siete.

Vývojári vidia prednosť v tom, že v sociálnej sieti sú firmy aj ich zákazníci dlhodobo zapojení a aktívne navzájom komunikujú. Spustenie obchodných aktivít je preto prirodzeným vylepšením toho, čo bolo dostupné doposiaľ.

Nie je tomu dávno, čo Facebook na podobnej platforme rozbehol virtuálnu tržnicu, ktorá funguje podobne ako eBay či Amazon. Teraz k inzertnej ponuke pribudnú aj ponuky firiem s ich dôverne známou identitou.

Facebook podľa magazínu Recode vstupuje do sféry obchodu, aby udržal pozornosť používateľov a uchádzal sa intenzívne o ich čas strávený pri používaní služieb. Ak na Facebooku neviete objednať pizzu, jednoducho to musíte spraviť inde. Z pohľadu manažmentu firmy je to stratená príležitosť.

Novinka je v tejto chvíli dostupná iba na americkom trhu, dá sa však očakávať, že sa postupne rozbehne do ďalších krajín. Obchodovanie je už nejakú chvíľu v podobnom rozsahu dostupné v aplikácii Facebook Messenger a zdá sa, že ľudia túto možnosť aktívne používajú.

Všetko sa udeje v špeciálnom module na stránke obchodnej firmy, ktorý počíta s tým že logistiku si zariadi firma samotná, alebo niektorý z jej partnerov. Facebook je technologickým sprostredkovateľom, ktorý má pod palcom finančné transakcie.