Modul na Marse poslal dáta, ale môže byť poškodený

Vedci z ESA pokladajú misiu ExoMars 2016 za úspešnú. Osud modulu zatiaľ nepoznáme.

19. okt 2016 o 15:06 Renáta Zelná

Misia ExoMars 2016 je úspešná. Vedci z ESA získali dáta, ktoré potrebovali.

Modul Schiaparelli sa od sondy TGO oddelil ešte v nedeľu podvečer.

Sonda TGO sa úspešne zaradila na obežnú dráhu Marsu.

Pri odpájaní padáku pristávacieho modulu Schiaparelli mohlo dôjsť k chybe.

10:38 Pristávanie na Marse a osud sondy a modulu sme sledovali naživo. V najbližších dňoch prinesieme ďalšie informácie. Ďakujeme za pozornosť.

10:34 Presné miesto pristátia modulu by sme sa mali dozvedieť v najbližších dňoch.

10:31 Schiaparelli prestalo zasielať dáta asi 50 sekúnd pred plánovaným pristátím.

10:27 Za chybou pri klesaní môže byť fakt, že sa padák odpojil príliš skoro a nedokázal spomaliť modul. Pomocné rakety, ktoré mali modul pribrzdiť horeli len pár sekúnd, kratšie ako sa predpokladalo.

10:23 Zatiaľ nepoznáme ani presné miesto na pláni Meridiani, kde Schiaparelli pristál.

10:18 Batérie v module Schiaparelli budú fungovať ešte pár dní, môžeme teda očakávať ďalšie dáta, ktoré vedcom pomôžu získať celistvý obraz o osude modulu.

10:15 Či sa modul pri pristátí nerozpadol výskumníci z ESA zatiaľ nevedia potvrdiť.

10:14 Misia ExoMars 2020 nie je ohrozená.

10:12 Otázky od novinárov: Aká je pravdepodobnsoť, že Schiaparelli havarovalo? Andrea Accomazzo odpovedá: Dostali sme všetky dáta, ktoré sme potrebovali. Test bol veľmi úspešný.

10:08 Schiaparelli je momentálne aktívne a dokáže zasielať na Zem dáta. Analýza však stále prebieha a na celú sekvenciu pristávania si ešte počkáme.

10:06 Schiaparelli sa dostalo do atmosféry Marsu úspešne. Vedci dokázali zozbierať dáta z testov. Všetky fázy vstupu a klesania boli úspešné, hovorí operačný manažér ESA Andrea Accomazzo. Dáta však zodpovedali plánu len do fázy, kedy modul odpojil padák.

10:05 TGO už dokázal vykonať na orbite aj prvé úlohy a zozbieral dáta zo Schiaparelli, ktoré malo pristáť na Marse.

10:01 TGO je úspešne na orbite, hovorí riaditeľ ESA Johann-Dietrich Woerner. Vedci už spracovali všetky dáta a sondu majú pod plnou kontrolou.

9:47 Čakáme na konferenciu Európskej vesmírnej agentúry. Po celonočnej diagnostike dát majú prezradiť osud modulu Schiaparelli.

Streda, 19.10. 2016

20:43 Signál modulu stratila sonda Mars Express ešte pred pristátím. Podľa vedúceho oddelenia vesmírnych misií ESA Paula Ferriho to nie je dobré znamenie. V riadiacej centrále však stále veria, že pristátie prebehlo úspešne a problém bol niekde inde. Najbližšie informácie o stave modulu sa dozvieme až o desiatej hodine ráno vo štvrtok.

20:41 Stav modulu, ktorý mal pristáť na povrchu Marsu je stále neznámy.

20:33 Je to oficiálne. ESA začala ďalšiu misiu na obežnej dráhe Marsu.

19:20 Dáta zo sondy Mars Express sú nepresvedčivé. Na potvrdenie statusu si počkáme jednu až dve hodiny. Dáta by mali prísť od sondy Mars Reconnaissance Orbiter.

18:59 ESA ukončila živý vstup. Opäť ho zapnú o 20:25, kedy by mali oficiálne potvrdiť, že sonda je na obežnej dráhe Marsu.

Osud modulu Schiaparelli stále nepoznáme. Doterajšie signály ukazujú, že sa určite vydarilo vypustenie padáku. Nevieme však, či modul prežil samotné pristátie vo voľnom páde.

18:48 Sonda TGO úspešne komunikuje aj s Deep Space Network, sieťou antén agentúry NASA. Signál je jasný a silný.

18:41 Oficiálne potvrdenie toho, kedy sa TGO dostalo na obežnú dráhu príde až o dve hodiny. Zatiaľ to však vyzerá, že všetko prebehlo podľa plánu a vesmírna agentúra má na obežnej dráhe už druhú sondu.

18:35 Signál ukázal, že sonda TGO sa vynorila spoza Marsu. V riadiacej centrále nastal veľký potlesk.

18:28 V riadiacej centrále momentálne čakajú, kým sa TGO vynorí spoza Marsu. Budú tak vedieť potvrdiť presný čas, kedy sa sonda dostala na obežnú dráhu.

18:24 Ak sa pristátie vydarilo a modul bude schopný komunikovať so Zemou a vykonávať vedecké experimenty, dozvieme sa viac o elektrifikácii v atmosfére Marsu. Vedci tak lepšie pochopia, ako na planéte vznikajú typické prašné búrky.

18:20 Tím misie Mars Express začal spracovávať dáta.

18:15 Čo zatiaľ vieme o priebehu misie ExoMars 2016:

• Modul je zatiaľ v stave hibernácie. Prebudiť by sa mal približne o 19. hodine.

• Rádioteleskop GMRT zaznamenal pár "skokov" v signáli. Tie zrejme zodpovedajú niektorým manévrom modulu, ako odpojenie padáku či tepelného štítu.

• Na Zem už prúdia dáta zo sondy Mars Express. Neskôr by mali získať dáta aj zo sônd TGO a Mars Reconnaissance Orbiter. Ich analýza však môže trvať aj niekoľko hodín.

• TGO je už zrejme na obežnej dráhe Marsu. Potvrdenie by sme mali dostať o 18:30.

18:09 Modul Schiaparelli by sa mal prebudiť z naplánovaného dlhodobého spánku približne o hodinu. Ak bolo pristátie úspešné mal by sa okamžite spojiť so sondou NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

18:02 Prvé dáta z nahrávania pristátia sondou Mars Express prichádzajú na Zem. Veľkosť dát zodpovedá úspešnému pristátiu. Na potvrdenie si počkáme ešte polhodinu.

17:58 Veliteľ vesmírnych letov Michel Denis potvrdil, že sonda TGO je v poriadku. O polhodinu sa dozvieme, či sa agentúre ESA podarilo dostať na obežnú dráhu Marsu už druhýkrát.

17:50 Sonda bývalej misie agentúry ESA MarsExpress nadviazala opäť spojenie so Zemou. Taktiež zaznamenávala vstup, klesanie a pristávanie modulu. Dáta by sme mali obdržať do polhodiny.

17:47 Vedúci kozmických operácii ESA Andrea Accomazzo práve potvrdil, že signál o pristáti ešte neprišiel, čo je úplne normálne pre momentálnu fázu misie ExoMars 2016.

17:44 Začalo sa ďalšie živé vysielanie o výsledkoch pristátia.

17:29 Práve sa skončil 139 minútový manéver sondy TGO. Sonda vypla motory a čoskoro by mala začať vysielať signál z modulu Schiaparelli.

17:22 Sonda TGO podľa plánu stratila signál so Zemou.

17:15 Úspešných pristátí na Marse bolo zatiaľ len sedem - všetky pod záštitou agentúry NASA. Európe sa pri pristávaní nedarilo. Buď nenadviazali komunikáciu, alebo trvala príliš krátko. Pozrite si najväčšie neúspechy vesmírneho programu na Marse.

17:11 Signál, ktorý obdržal teleskop GMRT nedokazuje, či sa modulu podarilo úspešne pristáť. Ide len o potvrdenia jednotlivých fáz vstupu a klesania modulu. Oficiálne potvrdenie môžeme očakávať asi o 18:30.

17:05 Kvôli oneskorenému signálu si na potvrdenie o úspešnom pristáti budeme musieť počkať. Oficiálne potvrdenie môže prísť až o niekoľko hodín. Zachytený signál naznačuje, že modul je v poriadku. Podľa plánu by však teraz mala byť v hibernačnom stave.

17:01 Údaje o klesaní a pristáti obdržíme neskôr, ako bolo plánované. Sonda TGO ešte stále vstupuje dna obežnú dráhu. Podľa plánu sa tam má dostať o 17:31 stredoeurópskeho času.

16:55 Rádioteleskop GMRT obdržal na krátku chvíľu signál zo Schiaparelli.

16:52 Ak nastane komunikácia medzi modulom a Zemou, bude to prvý raz, čo Európa vykonala úspešný kontrolovaný vstup do atmosféry, klesanie a pristátie na červenej planéte.

16:48 Podľa plánovanej časovej osi Schiaparelli pristál na Marse. Čakáme na potvrdenie z rádio teleskopov a riadiacej centrály ESA.

16:47 Schiaparelli spúšťa pomocné rakety, ktoré ho majú spomaliť z 250 kilometrov za hodinu na 4 kilometre za hodinu. V dvoch metroch nad povrchom ich vypne a začne voľný pád.

16:45 Podľa plánu je teraz modul vo výške 11 kilometrov nad povrchom Marsu a práve vypustil padák. Ten ho má spomaliť z 1650 kilometrov za hodinu na 240 kilometrov za hodinu.

16:43 Počas vstupu do atmosféry sa ochranný štít modulu zahreje až na 1500 stupňov Celzia.

16:42 V tomto momente zrejme modul vstúpil do atmosféry Marsu. „Čaká nás vlastných šesť minút hrôzy,“ povedala pre magazín Scientific American planetárna vedkyňa Francesca Ferriová. Odkázala tak na vetu, ktorú použila NASA pri pristávaní vozidla Curiosity na Marse v roku 2012.

16:36 Modul pristane v oblasti na pláni Meridiani. Ak nebude v tejto lokalite prašná búrka, mal by počas klesania zriadiť zábery podobné tejto simulácii.

Simulácia záberov, ktoré môže zriadiť modul počas klesania. (zdroj: NASA/JPL/MRO; simulation: ESA)

16:25 Názov misie ExoMars je odvodený od termínu exobiológia. Označujeme ním štúdium a hľadanie života mimo Zeme. Orbiter TGO bude na obežnej dráhe skúmať pôvod malých množstiev metánu v atmosfére, ktoré môžu byť geologického ale aj biologického pôvodu.

Metán by sa mohol dostávať do ovzdušia ako výsledok procesov primitívnych mikróbov. Je však možné, že pochádza aj z procesov spojených s horúcou kvapalnou vodou, ktorá by mohla byť pod povrchom Marsu.

Modul Schiaparelli zas prinesie poznatky pre vozidlo, ktoré na planétu vyštartuje v rámci misie ExoMars 2020. Bude zisťovať, či na planéte niekedy mohol byť život.

16:19 Modul je zatiaľ v poriadku. Jeho signál je silný a jasný.

16:11 Od vstupu modulu do atmosféry po jeho pristátie prejde menej ako šesť minút. Počas nich modul spomalí zo začiatočných 21 000 kilometrov za hodinu pri vstupe do atmosféry na zhruba 11 kilometrov za hodinu pri kontrolovanom pristáti. Celý proces si môžete pozrieť na vizualizácii od ESA.

video //www.youtube.com/embed/C43KXGQuUuY

16:05 Ďalší živý prenos z Dormstadtu začne o 16:45 stredoeurópskeho času. V tomto čase by podľa plánovanej časovej osi mal modul Schiaparelli vypúšťať svoj padák v atmosfére Marsu. V riadiacej centrále sa o všetkých manévroch dozvedia s oneskorením. Signál z Marsu totiž na Zem cestuje približne 9 minút a 45 sekúnd.

Vizualizácia modulu s vypusteným padákom. (zdroj: ESA/ATG medialab)

15:51 Modul Schiaparelli by mal pristáť na planéte približne o hodinu. Na Marse práve vrcholí sezóna prašných búrok, na ktoré však modul pripravili už počas testov na Zemi. Pristávanie by teda možná búrka nemala ovplyvniť. Prašné ovzdušie môže jedine znížiť kvalitu fotografií, ktoré má modul urobiť počas klesania.

15:43 Rádioteleskop GMRT v Indii obdržal slabý signál od Schiaparelli. Znamená to, že modul sa prebral zo svojho dlhodobého spánku.

15:36 Modul Schiaparelli by sa mal každú chvíľu prebrať zo stavu hibernácie, v ktorom je od nedele, kedy sa oddelil od sondy TGO. Pár hodín pred oddelením urobil orbiter fotografiu červenej planéty pomocou svojej webkamery.

Fotografia Marsu z tejto nedele, keď sa Schiaparelli oddelil od sondy TGO. (zdroj: ESA)

15:23 Manéver sondy TGO bude trvať zhruba 139 minút.

15:15 Sonda TGO (Trace Gas Orbiter) začala manéver zaradenia na obežnú dráhu Marsu. Musí spomaliť približne o 5500 kilometrov za hodinu, aby sa mohla uchytiť v gravitačnom poli Marsu.

15:10 Začal sa priamy prenos misie ExoMars 2016. Vedúceho vesmírnych letov ESA Michela Denisa a jeho tím teraz čaká dvanásťhodinová služba, počas ktorej budú sledovať zaradenie sondy TGO na obežnú dráhu Marsu, pristátie modulu Schiaparelli a jeho stav po pristátí.

DARMSTADT, BRATISLAVA. Po neúspešných pokusoch sa Európa opäť pokúsi pristáť na Marse. Tentoraz v spojenej misii Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a ruskej agentúry Roskozmos. Chcú dokázať, že aj Európa je schopná kontrolovane vstúpiť do atmosféry, zostúpiť a pristáť na na povrchu Marsu.

Doterajšie európske pokusy o pristátie na Marse zlyhávali. Naposledy sa o to ESA pokúsila v roku 2003. Pristávací modul Beagle 2 vtedy pre technické chyby nedokázal vysunúť komunikačnú anténu.

Priamy prenos manévrov misie ExoMars 2016 začal o 15. hodine. Sonda TGo by sa v tomto čase mala dostať na obežnú dráhu Marsu, kde bude slúžiť ako komunikačný prostredník medzi Zemou a modulom Schiaparelli.

Počas svojej prevádzky bude skúmať aj metán v atmosfére Marsu, ktorý by mohol byť výsledkom biologických alebo geologických procesov.

Približne o 15:37 sa modul Schiaparelii preberie zo súčasného stavu hibernácie. Pristáť by mal o 16:47. Od vstupu do atmosféry po pristátie prebehne približne šesť minút. Potvrdenie o pristáti však dostaneme až neskôr, signál z Marsu sa totiž na Zem dostane až za 9 minút a 45 sekúnd.

