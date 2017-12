Kliatba aj školácka chyba. Päť misií na Mars, ktoré zlyhali

Niektoré misie sa k červenej planéte vôbec nedostanú, iné zlyhajú pri poslednej prekážke.

19. okt 2016 o 16:59 Dominik Holič

BRATISLAVA. Mars je obľúbená vesmírna destinácia. Vedci už desaťročia dúfajú, že na červenej planéte nájdu život alebo aspoň jeho pozostatky. Snažia sa tiež získať informácie, ktoré by pomohli nášho planetárneho suseda osídliť.

Dnes sú na obežnej dráhe či na povrchu planéty viaceré sondy a vozidlá, ktoré spoznávajú tento púštny svet.

Častejšie sa však misie na Mars končili sklamaním: takmer dve tretiny zo všetkých pokusov (26 zo 43) skončili neúspechom niekde na trase Zem - Mars. Zlyhaní už bolo toľko, že sa im hovorí "kliatba Marsu".

V stredu sa ju pokúsi prelomiť spoločná misia Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Federálnej ruskej vesmírnej agentúry (Roskosmos). Úspešné pristátie modulu Schiaparelli misie ExoMars môže zlepšiť nepriaznivú historickú bilanciu.

Vybrali sme však päť misií, ktoré kliatbe Marsu podľahli.

Misie na Mars - Bilancia • USA: 20 misií, 6 zlyhaní, 70 % úspešnosť • ZSSR/Rusko: 18 misií, 16 zlyhaní, 11 % úspešnosť • ESA: 2 misie, vrátane úspešného preletu sondy Rosetta okolo Marsu. Napriek strate landeru Beagle-2 sa obe považujú za úspech. • Japonsko: 1 misia, 0 % úspešnosť

1. 1971 - Mars 2 (Roskosmos)

Sovietsky zväz síce vyhral preteky o prvého človeka vo vesmíre, no na Mesiaci ich predbehli Američania. Reputáciu si mohli napraviť prvou historickou návštevou Marsu.

Prvé pokusy sa ešte začiatkom 60. rokov dostali len po obežnú dráhu Zeme.

Až sonda Mars 2 sa v novembri roku 1971 úspešne vypravila za obežnú dráhu Marsu a ako prvý ľudský stroj sa dotkla jeho povrchu.

V historickom okamihu si dokonca pripísala dva rekordy - pristátie sa pre prašnú búrku nepodarilo a po náraze do Marsu vznikol na jeho povrchu prvý človekom vytvorený kráter.

Model landeru Mars 2. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

2. 1971 - Mars 3 (Roskosmos)

Nástupcu Marsu 2 postihol podobný osud už o mesiac neskôr. Sonde Mars 3 sa podarilo jemnejšie pristátie a dokonca zvládla vyslať signál na Zem. Trval asi dvadsať sekúnd, kým sondu neodfúkla prašná búrka.

Rovnako ako Mars 2 malo aj toto zariadenie na palube pohyblivý rover, ktorý by dokázal preskúmať okolie do vzdialenosti 15 metrov.

Aj keď sa vozidlo svojej príležitosti nedočkalo, misie nemôžeme považovať za tragédie. Orbitery fungovali a na Zem odoslali množstvo dát.

Orbiter Mars 3 s landerom na vrchu. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

3. 1999 - Mars Climate Orbiter (NASA)

Zlyhania starších pokusov zapríčinili nepredvídateľné udalosti či nepriaznivé poveternostné podmienky. Zlyhanie misie Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) je však, naopak, ukážkou učebnicovej školáckej chyby človeka.

Orbiter síce nemal na Marse pristáť, no sonda mala v septembri 1999 zakotviť na obežnej dráhe červenej planéty a stať sa prvým pozorovateľom počasia na mimozemskom svete.

Misia však vstúpila na orbitu približne o sto kilometrov nižšie, ako mala a zhorela v atmosfére planéty.

Problém bol v softvéri, ktorý kontroloval ťah motorov. Inžinieri totiž zabudli prerátať jednotky: NASA používa metrický systém a potrebovala dáta v newtonoch. Softvér od dodávateľa Lockheed Martin meral silu v librách (lbf).

Umelecké zobrazenie Mars Climate Orbiter. (zdroj: NASA)

4. 1999 - Mars Polar Lander (NASA)

Niekoľko mesiacov po fiasku so zhoreným orbiterom sa pri južnom póle Marsu pokúsila pristáť sonda Mars Polar Lander. Tentoraz sa podarilo prejsť atmosférou, no pre programátorskú chybu sa pri zostupe predčasne spustili motory a lander narazil do povrchu.

Dva výrazné neúspechy v krátkom čase prinútili agentúru prehodnotiť svoje heslo vesmírneho bádania "lepšie, rýchlejšie a lacnejšie". NASA sa rozhodla sústrediť iba na prvú časť pôvodnej mantry a prepracovala celý koncept skúmania Marsu.

Výsledkom sú úspešné rovery Spirit a Curiosity, ktoré na červenej planéte fungujú dodnes. V NASA sa z chýb poučili a pri úspešnom landeri Phoenix (2008) dokonca použili náhradné nástroje a výbavu z projektu Mars Polar Lander.

Vizualizácia Mars Polar Lander. (zdroj: NASA)

5. 2003 - Beagle-2 (ESA)

Dosiaľ jediný Európsky pokus o pristátie na Marse dopadol podobne ako prvé snahy Sovietskeho zväzu. Misia ESA Mars Express priniesla na obežnú dráhu orbiter i lander s menom Beagle-2.

Kým orbiter zbiera na obežnej dráhe dáta dodnes, Beagle sa cez Vianoce roku 2003 stratil. Landeru zlyhali dva solárne panely a nemohol spustiť komunikačný systém.

Stratenú sondu objavila až minulý rok NASA v rámci svojej vlastnej misie na obežnej dráhe Marsu - Mars Reconnaissance Orbiter.

Takto našiel Mars Reconnaissance Orbiter stratenú sondu Beagle-2. (zdroj: NASA)

