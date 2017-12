Náhodou objavili spôsob, ako zachrániť planétu

Ak chceme spomaliť klimatické zmeny, musíme sa naučiť premeniť oxid uhličitý na užitočné látky.

19. okt 2016 o 12:55 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/t7EYQLOlwDM

BRATISLAVA. Minulý mesiac prekonala naša planéta ďalší prah a my sme jej k tomu pomohli. Hladina oxidu uhličitého v atmosfére totiž prekročila 400 čiastočiek na milión. Bezpečná hladina plynu, ktorý je veľkým prispievateľom ku klimatickým zmenám, by mala byť o 50 čiastočiek na milión nižšia.

Zmena je však trvalá. Jediné, čo by nás mohlo zachrániť pred nebezpečnými hodnotami v atmosfére, je premena oxidu uhličitého na užitočné látky. Doslova by sme tak zmenili a zachránili svet.

Vedcom sa teraz podarilo nájsť proces, ktorý to zvládne len s jedným katalyzátorom. Náhodou ho objavili výskumníci z národných laboratórií v Oak Ridge v Spojených štátoch a svoje výsledky uverejnili v odbornom časopise Chemistry Select.

Spätný proces

„Len náhodou sme zistili, že tento materiál funguje,“ uviedol v tlačovej správe člen výskumného tímu Adam Rondinone. „Pokúšali sme sa študovať prvé štádium navrhovanej reakcie, keď sme si uvedomili, že katalyzátor robí celú reakciu úplne sám.“

Katalyzátor, ktorý použili, bol vyrobený z uhlíka, medi a dusíka. S napätím zhruba 1,2 voltu premenil katalyzátor roztok CO2 s vodou na 63-percentný etanol.

V skutočnosti sa tak vedcom podarilo obrátiť proces spaľovania palív. Výsledný etanol sa používa ako užitočné a vysoko hodnotné ekologické palivo pre spaľovacie motory.

„Použili sme bežné materiály, no usporiadali sme ich s nanotechnológiami, To nám pomohlo obmedziť vedľajšie reakcie a dostať len jedinú, ktorú sme práve potrebovali,“ dodáva Rondinone.

Etanol ako výsledná látka bola pre výskumníkov prekvapením. Je totiž ťažké získať ho z oxidu uhličitého len pomocou jednej reakcie. Zvyčajne takouto elektrochemickou reakciou vznikne zmes nepotrebných produktov v malých množstvách – metánu, etylénu a oxidu uhoľnatého.

Katalyzátor je vyrobený z nanočastíc medi (na obrázku ako gule) vložených do nanohrotov uhlíka. Oxid uhličitý premení na etanol. (zdroj: ORNL)

Ako meníme CO2

Nová metóda nie je jediná, ktorá sa pokúša zmeniť oxid uhličitý na menej škodlivé látky. Tím na Islande sa snaží premeniť CO2 na kamene, aby sa dal skladovať v zemi.

Iné vedecké skupiny sa zameriavajú na tvorbu metanolu či uhľovodíkového paliva. Ich problémom je, že takéto látky nevieme využívať a nepotrebujeme ich vo veľkom.

Nová metóda má dve výhody. Na zvrátenie procesu spaľovania používa veľmi malé množstvo elektrickej energie a výsledný etanol má vysokú koncentráciu.

Znamená to, že by sa dala využívať aj na priemyselnej úrovni. Teraz je nutné, aby vedci svoj postup zlepšili, zrýchlili jeho výrobu a ďalej študovali vlastnosti a správanie katalyzátora.

„Takýto proces by vám dovolil spotrebovávať elektrinu navyše, keď je k dispozícii, a skladovať ju ako etanol,“ uvádza Rondinone. „Pomohlo by to vniesť rovnováhu do elektrických sietí, do ktorých dodávajú energiu obnoviteľné zdroje.“

DOI: 10.1002/slct.201601169