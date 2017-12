Doktora Housa skúsi napodobniť umelá inteligencia Watson

Expertný systém hľadá diagnózy, ktoré skúsení lekári pre ich zriedkavosť neodhalia.

19. okt 2016 o 12:07 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Je to priam detektívna úloha. Nakŕmite počítač podrobnými informáciami o problémovom pacientovi a on v státisícoch kníh, štúdií a zápiskov vyhľadá diagnózy, ktoré by nenapadli ani najskúsenejším lekárom.

Našťastie im prepožičala výpočtový výkon a algoritmy umelá inteligencia IBM Watson. Nový balík superpočítača sa snaží odhaľovať diagnózy s podobným rozhľadom a vyhodnocovaním detailov, ako fiktívna postava Gregoryho Housa v televíznom seriály Dr. House (House, M.D.).

Namiesto týždenného pozorovania a bádania si však počítač vystačí s niekoľkými minútami času. Dôležité je iba to, aby boli lekárske záznamy pred digitalizáciou dostatočne podrobné a rozsiahle a pokrývali dlhý časový úsek.

Podľa magazínu New Scientist nie je výnimkou, ak niektorí pacienti majú lekársku dokumentáciu, ktorá váži v papierovej podobe aj viac ako 5 kilogramov. V súčasnosti čaká na spracovanie svojich dát 6000 pacientov, ktorým by šikovnosť počítačového systému pri analýze mohla pomôcť.

Všetko sa začína vypĺňaním rozsiahlych dotazníkov, ktoré svojimi otázkami mapujú životný štýl, detstvo ale i zamestnania pacientov. Pri podobných otázkach sa neraz príde na veci, ktoré by lekár nemal šancu odhaliť.

Príkladom je pacient, ktorý mal vo svojej domácnosti tropické akvárium. Práve prostredníctvom neho sa dostal do kontaktu s tropickým parazitom schistosomiázy, ktorý sa na neho preniesol z vodných slimákov. Ak by sa v Egypte brodil Nílom, miestni lekári by na klinike na problém prišli. Nie však tí, ktorí pôsobia v úplne inej časti sveta.