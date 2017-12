Čínski astronauti vstúpili na novú experimentálnu vesmírnu stanicu

Astronauti budú 30 dní uskutočňovať experimenty z oblasti medicíny a rôznych technológií.

19. okt 2016 o 6:52 TASR

PEKING. Dvojica čínskych astronautov vstúpila v stredu na novú čínsku experimentálnu vesmírnu stanicu, informovala agentúra AP.

Vesmírna loď Šen-čou-11 odštartovala na svoju v poradí 11. misiu z kozmodrómu Ťiou-čchüan na okraji púšte Gobi na severe krajiny v pondelok o 7.30 h miestneho času (1.30 h SELČ). Do vesmíru ju vyniesla raketa Čchang-čeng-2F (Dlhý pochod).

Loď sa v stredu spojila s vesmírnym laboratóriom Tchien-kung 2, ktoré vypustili minulý mesiac.

video //www.youtube.com/embed/RIrrrHF7ZGo

"Obaja astronauti poslali pozdrav všetkým ľuďom vo svojej krajine a skontrolovali stav vesmírneho komplexu," informovala agentúra Sinchua.

Astronauti budú 30 dní uskutočňovať experimenty z oblasti medicíny a rôznych technológií týkajúcich sa vesmírneho programu. Otestujú tiež systémy a procesy v rámci prípravy umiestnenia hlavného modulu stanice na obežnej dráhe v roku 2018.

Prevádzku stanice Tchien-kung 2 by podľa plánov mali v plnom rozsahu spustiť po pripojení dvoch ďalších modulov v roku 2022. Fungovať by stanica mala najmenej desať rokov.

Čína sa v roku 2003 stala po Rusku a USA treťou krajinou, ktorá sama vyslala astronautov do vesmíru. Terajšia misia je šiestou čínskou vesmírnou misiou s posádkou. Peking chce do roku 2024 uskutočniť pristátie človeka na Mesiaci a v roku 2021 otestovať pristátie na Marse.

Ak by Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v súlade s doterajšími plánmi vyradili z prevádzky v roku 2024, Čína by sa stala jedinou krajinou so stálou stanicou vo vesmíre.