Sony nahradí mŕtvych hudobníkov. Technológia dokončí ich skladby

Počítače komponujú, skladajú a píšu hudbu, ktorá má sadnúť vášmu vkusu.

18. okt 2016 o 10:50 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Ak milujete hudbu kapely, ktorá už pred desaťročiami zišla zo scény, nemusí to znamenať, že sa musíte nadobro rozlúčiť s ich hudobnými novinkami. Sony vyvíja technológiu, vďaka ktorej si budete môcť vypočuť stále nové a nové hudobné kúsky.

Algoritmy analyzujú notové prepisy známych skladieb a pokúšajú sa z nich vyčítať rytmus, melodické prvky, kompozície a postupnosti tónov, ktoré sú pre tvorbu typické. Z nich následne zostavujú nové skladby, ktoré sa opierajú o jej hlavné črty.

Technológia, ktorá by mohla slúžiť na rekonštrukciu a obnovu stratených fragmentov skladieb a nahrávok má dostatok potenciálu na to, aby vytvárala úplne nové skladby. Stačí len, aby ste si určili čo sa vám páči a výsledný mix vašich pocitov sa premietne do tvorby.

Na projekte pracujú pod hlavičkou Sony Computer Science Laboratory hudobníci s vycvičený citom pre hudbu plne otvorení kreatívnej tvorbe. Kým vývojári pracujú na algoritmoch, hudobníci podľa agentúry Reuters striehnu na kvalitu výsledku.

Zdá sa, že nový prístup je úspešný a jedného dňa by sa mohol stať nástrojom, vďaka ktorému by si poslucháči mohli užiť kvalitnú hudbu, za ktorou nenájdete ani skladateľa, ani textára, ani hudobné teleso či kapelu. Všetko vyladené k vkusu pre príjemný zážitok a dobrú náladu z posluchu.

Algoritmy využívajú umelú inteligenciu, ktorá pracuje s 13 tisícami partitúr. Podrobili ich dôkladnej analýze a spracovaniu. Hudobníci si nové generované skladby v tejto chvíli prehrávajú sami, jedného dňa sa však i o to postará počítač.