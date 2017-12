Nie ste si istí, ako správne triediť odpad? Smetiak vám poradí

Štupeľ do zmesného odpadu, fľaša do plastov. Asistent podľa čiarového kódu prezradí, čo patrí do ktorého koša.

17. okt 2016 o 12:23 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 0 15 PARÍŽ, BRATISLAVA. Ak si na desiatu dáte šalát z moderného, dizajnérskeho obalu, nemusí byť na prvý pohľad jasné, ako s ním naložiť pri vyhadzovaní do smetí. Časť vyzerá ako plast, časť ako papier, ale kam patrí pribalená lyžička z biomateriálu? Nový pomocník sa snaží dať veci na pravú mieru a poradiť vám, akým spôsobom máte vrátiť jednotlivé časti obalu späť do recyklačného obehu. Nový systém s názvom Uzer má podobu smetného koša so zabudovaným snímačom čiarových kódov a displej, ktorý vás bude navigovať. Aplikácia podľa databázy známych tovarov prezradí, ktoré časti obalu patria medzi jednotlivé odpadky. Podľa magazínu Digital Trends pri tom vychádza z databázy tovarov a údajov, ktoré pre recykláciu poskytujú samosprávy. Systém je spárovaný s mobilnou aplikáciou, ktorá sa snaží sledovať vaše spotrebiteľské návyky. Upozorní vás pri nakupovaní na to, že v poslednej dobe ste už asi minuli celú zásobu mlieka zo špajze, alebo vo vašej chladničke už nie sú žiadne párky. Novinka je v aktívnom vývoji a čaká už iba na drobných investorov, ktorí si ju objednajú v rámci predobjednávok. Peňazí sa vyzbieral dostatok, cena za múdry kôš je 179 eur.