Pavúky síce nemajú uši, no počujú

Pomáhaju im v tom chĺpky citlivé na vibrácie a počujú až do vzdialenosti piatich metrov.

14. okt 2016 o 17:46 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Pavúky síce uši nemajú, no počujú. Podľa výskumu publikovaného v Current Biology na to využívajú extrémne citlivé chĺpky na nohách, ktoré zachytávajú vibrácie vrátane zvukových vĺn.

O citlivosti chĺpkov sa vedelo, no vedci predpokladali, že majú dosah maximálne pár centimetrov.

Na tento objav prišiel tím Paula Shambla náhodou. Skúmali reakciu pavúčích mozgov na vizuálne podnety. Jedného dňa sa skúsili zamerať na inú časť, hlbšie v mozgu ako obvykle. Neurálne nahrávky získavajú tak, že monitorovacie zariadenie vydá hlasné prasknutie, keď sa sledované neuróny aktivujú.

Tie sa aktivovali, keď náhodou na druhom konci laboratória zavŕzgala stolička. Následným testovaním vedci zistili, že tieto neuróny sa aktivovali pri zvukoch až z piatich metrov. Keď na nohy pavúkov dali kvapôčky vody, aby vibrácie stlmili, praskanie neurónov ustalo.

Ukázalo sa, že pavúky sú najcitlivejšie na nízke frekvencie okolo osemdesiat až stotridsať hertzov, čo je približná frekvencia zvuku krídel ôs, ktoré ich lovia, alebo aj hlbokého mužského hlasu. Vedci momentálne túto schopnosť testujú na rôznych druhoch, doteraz ju našli iba u malých severoamerických skákajúcich pavúkoch.

Shamble však tvrdí, že to, čo v skutočnosti počujú, je veľmi rozdielne od toho, čo počujú ľudia. „Pravdepodobne to znie ako zlé telefónne pripojenie,“ povedal pre Guardian. „Stále je to ohromný objav. Doteraz sme si mysleli, že pavúky sú úplne hluché. Pochybujem však, že všetci budú takí nadšení, že ich pavúky nielen vidia, ale aj počujú.“

