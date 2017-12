Je hyperloop len snom, alebo môže fungovať? Ukáže sa na jar

Firma Hyperloop One postaví na budúci rok testovaciu dráhu pre prototypy v mierke jedna k jednej.

14. okt 2016 o 12:03 Milan Gigel

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Už na jar budúceho roka by firma Hyperloop One chcela naživo vyskúšať technológiu rýchlej prepravy, o ktorej príležitostne rokuje s rôznymi krajinami sveta. Chystá sa vybudovať testovaciu dráhu, po ktorej sa má prehnať prvý prototyp voza vyrobený v mierke 1:1.

Firme sa k doterajšiemu kapitálu podarilo získať od investorov ďalších päťdesiat miliónov dolárov, vďaka čomu má firma pracovný fond vo výške 160 miliónov dolárov. Hyperloop využíva magnetické pole pre levitáciu vozov a uzavretý tunel, aby pri výkonnom pohone dosiahli rýchlosť 1200 kilometrov za hodinu.

S konceptom o ktorom sa v posledných troch rokoch intenzívne hovorí prišiel na trh Elon Musk z firmy Tesla Motors, ktorý verejnosti vyrozprával ideu 30-minútového spojenia medzi Los Angeles a San Franciscom.

Hyperloop sa tento rok spomínal aj v pláne na prepojenie Bratislavy s Viedňou.

Hyperloop One má v súčasnosti 137 investičných partnerov, ktorí by sa radi prepracovali k nasadeniu technológie do praxe. Záujem majú železnice, prepravné firmy, ale aj kapitáloví investori.

Podľa agentúry Reuters však doposiaľ neexistuje nikde na svete funkčná dráha, ktorá by dokázala, že idea je uskutočniteľná a bude fungovať tak, ako si to vývojári vysnívali.