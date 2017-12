Hackeri zaútočili na e-shopy, kradnú údaje o kreditkách

Držte sa bánk a PayPalu, e-shopy so zverenými dátami nepracujú bezpečne.

14. okt 2016 o 10:39 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Ak platíte v zahraničnom internetovom obchode kartou, mali by ste sa uistiť o tom, že pre transakciu používa bezpečného sprostredkovateľa. Bezpečnostný analytik Willem de Groot upozorňuje na to, že hackeri sa pustili do intenzívneho špehovania e-shopov.

Využívajú fragmenty kódu, aby pri platení ukradli informácie o platobných kartách. Na čiernom trhu sa za čerstvú informáciu o každej karte platí približne 30 dolárov. Údaje majú hodnotu iba dovtedy, kým obeť nezareaguje blokovaním v banke.

De Groot, spoluzakladateľ a šéf pre bezpečnosť v spoločnosti byte.nl, na svojom blogu píše, že tejto téme sa začal bližšie venovať po tom, ako jemu samému ukradli informácie o platobnej karte.

Pri poslednom skenovaní e-shopov narátal analytik takmer 6000 e-shopov so špehovacím kódom. Zameral sa však pri tom len na špehovacie systémy, ktoré sa mu pri pátraní podarilo odhaliť. Rozsah aktivít však bude oveľa širší.

Hackeri majú podľa BBC v obehu viacero variantov kódu, pripravených pre najpoužívanejšie obchodné systémy. Fungujú podobne ako skimmer v bankomate. Útly, nenápadný kód vstúpi do vkladania informácií o karte a vynesie ich von skôr, ako uskutočníte platbu.

Problémom je, že prevádzkovatelia e-shopov venujú viac pozornosti databázam s tovarmi a cenami, ako obchodným systémom samotným. Zabúdajú na pravidelnú aktualizáciu a inštalovanie bezpečnostných záplat, ktoré by udržali ochranný štít proti hackerom. E-shopy používajú zastarané verzie systémov, do ktorých sa hackerom darí preniknúť.

Keďže nevyberajú dáta z databáz, ale vstupujú do komunikácie so zákazníkom za behu, informácie uniknú aj z tých e-shopov, ktoré dáta o platobných kartách na svojich serveroch neukladajú, píše de Groot.