Mesiac úplne zmení svoju tvár každých 81-tisíc rokov

Nové krátery pribúdajú na povrchu oveľa rýchlejšie, ako si vedci mysleli.

13. okt 2016 o 10:47 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Ak sa zasnene pozeráte na Mesiac v splne a máte pocit, že vždy je rovnako krásny, mali by ste vedieť, že neustále mení svoju tvár. Ak by ste vedeli cestovať v čase o 81-tisíc rokov vpred alebo vzad, s dobrým hvezdárskym ďalekohľadom by ste odhalili, že všetko je úplne inak.

Pre extrémne riedku atmosféru je mesiac neustále bombardovaný množstvom vesmírnych úlomkov, ktoré dopadajú na jeho prašný povrch. Popri tom dávajú do pohybu vrchné dva centimetre jeho povrchu, na ktorom kreslia vždy nové obrazce.

Hoci vedci tieto zmeny sledujú dlhodobo, doposiaľ si mysleli že tento proces je 100-násobne pomalší. Nové poznatky vychádzajú z fotografií družice Lunar Reconnaissance Orbiter, ktorá podľa agentúry AFP snímkuje mesačný povrch od roku 2009.

Porovnávaním fotografií na časovej osi vedci vyčíslili dynamiku tohto deja. Takmer tretina dopadových kráterov má priemer viac ako desať metrov. V časovom úseku 81-tisíc rokov sa tak Mesiaca dokáže zmeniť na celom jeho povrchu.

Dopadu vesmírneho materiálu čelí aj Zem, ktorá má však ochranný štít atmosféry. Denne cez ňu prechádza viac ako 100 ton vesmírneho materiálu vo veľkosti prachových častíc. Atmosféra má dostatok sily na to, aby spôsobila výbuch a rozpad telies dosahujúcich 25 metrovú veľkosť. Delením na čiastky a tavením v atmosfére sa tak znižujú dôsledky dopadov.

Atmosféra Zeme má 100 miliárd miliárd molekúl na kubický centimeter, pri mesačnej je to iba 100 molekúl v rovnakom objeme.