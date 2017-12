Zatiaľ mierime ku katastrofe: Tri scenáre klimatických zmien

Ako by vyzerala planéta, ak by sa planéta oteplila o bezmála päť stupňov.

12. okt 2016 o 18:56 (aktualizované 2. jún 2017 o 16:41) Dominik Holič

Rok 2016 bol na planéte najteplejším, odkedy v roku 1880 začali presné merania.

Teploty predtým dosiahli rekordné hodnoty aj v dvoch predošlých rokoch. Obrovské množstvo emisií, ktoré vypúšťame do ovzdušia spôsobuje klimatické zmeny, ktoré ohrozujú život na celej planéte.

Riziká, ktoré globálne oteplenie prináša, pravidelne vyhodnocuje Medzivládny panel o zmene klímy. Súčasťou Piatej hodnotiacej správy z roku 2014 sú aj takzvané Reprezentatívne smery vývoja koncentrácií (RCP), ktoré naznačujú štyri verzie vývoja otepľovania a ich ničivé dopady na planétu.

1. Najhorší scenár - RCP 8,5

RCP sa odvíjajú od množstva energie, ktoré emisie zo skleníkových plynov udržia na zemskom povrchu v roku 2100. Ak budú celosvetové emisie stúpať rovnakou mierou ako doteraz, dopadneme najhoršie. Atmosfére vtedy zachytí 8,5 Wattov energie na meter štvorcový (RCP 8,5).

Celkové oteplenie planéty by sa tak pohybovalo v rozmedzí od 2,6 po 4,8 stupňov Celzia. Už v roku 2045 by sme si v takomto prípade vyčerpali takzvaný uhlíkový rozpočet – množstvo emisií oxidu uhličitého, ktoré môžeme do ovzdušia vypustiť, aby sme mali šancu obmedziť globálne otepľovanie na 2 stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnymi hodnotami.

O päť rokov neskôr by oproti roku 2010 narástli emisie o 108 percent a ich nárast pokračoval aj po roku 2100.

Pri takomto výraznom oteplení bude Zem smerovať k šiestemu hromadnému vymieraniu. V ohrození bude 40 až 70 percent všetkých živočíšnych druhov – napríklad s koralmi sa budeme môcť navždy rozlúčiť. Vymieranie živočíchov zásadne naruší fungovanie ekosystémov, čím sa zníži aj poľnohospodárska produkcia.

Voda z topiacich sa ľadovcov zaplaví viaceré pobrežné komunity, no zároveň zapríčiní nedostatok pitnej vody v strednej Ázii a Južnej Amerike. V porovnaní s rokom 1980 bude mať v roku 2080 problém s prístupom k obnoviteľnej pitnej vode o 38 percent viac populácie. Hrozbám storočnej vody bude za rovnaké obdobie čeliť až 12-krát viac ľudí.

Nedostatky zdrojov budú navyše vyvolávať čoraz viac ozbrojených konfliktov.

2. Pravdepodobné scenáre - RCP 4,5 a RCP 6

Ak sa nám podarí stabilizovať množstvo emisií, ICPP predpovedá dve možnosti vývoja. Pri RCP 6 dosiahneme strop emisií CO2 v roku 2080, pri RCP už o 40 rokov skôr. Nevyhneme sa však vyčerpaniu uhlíkového rozpočtu, ktoré môžeme očakávať buď v roku 2056 alebo 2057.