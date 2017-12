Objavili staroveké srdce Mliečnej cesty

Premenlivé hviezdy v centre našej galaxie ukázali, ako vznikla.

BRATISLAVA. Stred Mliečnej cesty je veľmi husto zaplnený. Pri galaxiách to nie je nič výnimočné, unikátne na tej našej je to, že centrum je dosť blízko na to, aby sme ho mohli študovať.

Vedcom z Európskeho južného observatória (ESO) sa teraz podarilo odhaliť, ako tieto husté jadrá vznikajú. Pomohli im pri tom premenné hviezdy typu RR Lyrae.

„Objav hviezd typu RR Lyrae v strede Mliečnej cesty má významný vplyv na formovanie galaktických jadier. Dôkazy podporujú scenár, podľa ktorého jej galaktické jadro tvorí niekoľko guľových hviezdokop, ktoré sa spojili,“ povedal v tlačovej správe ESO člen výskumného tímu Rodrigo Contreras Ramos.

Hviezdy RR Lyrae sa zvyčajne nachádzajú v hustých guľových hviezdokopách. Sú to premenné hviezdy, čo znamená, že ich jas pravidelne kolíše. Vďaka týmto odchýlkam a meraním jasnosti vedia astronómovia vypočítať vzdialenosť takýchto hviezd.

Identifikácia týchto hviezd v centre našej galaxie naznačuje, že zvyšky dávnych guľových hviezdokôp sú roztrúsené aj v galaktickom centre Mliečnej cesty.