Prípad Samsung ukazuje aj závislosť ľudí na smartfónoch

Vypnúť a prestať používať telefón? To by ste sa rovno mohli odsťahovať niekam do jaskyne.

12. okt 2016 o 11:53 ČTK

Galaxy Note 7 má problémy. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Ľudia po celom svete si natoľko zvykli na používanie smartfónov, že im výzva firmy Samsung, aby prestali používať rizikový telefón Galaxy Note 7, môže pripadať ako šialená. Inteligentné telefóny sa stali súčasťou našej existencie a ich vypnutie, hoci len na malú chvíľu, je takmer nemysliteľné. Riziko, že vám v ruke vzplanie batéria, sa tak zdá zanedbateľnou cenou za to, že si kedykoľvek môžete prečítať najnovšie komentáre svojich fotiek na Instagrame či skypovať s vnúčatami na druhom konci krajiny, napísala agentúra AP. Vypnúť? Vypnúť a prestať používať telefón? To by ste sa rovno mohli odsťahovať niekam do jaskyne ďaleko v horách - ak by ste ju teda našli, keby ste bez vášho miláčika nemali prístup k GPS. Život bez smartfónu si už ľudia nevedia predstaviť. Potvrdzujú to aj najnovšie prieskumy. Podľa inštitútu Pew Research Center ich vlastní už 43 percent všetkých obyvateľov sveta. Najväčšie percento je v krajinách ako Južná Kórea (88 percent), Austrália (77) či Izrael (74). A ich používanie je takmer nepretržité. Odkladáme ich až tesne pred spaním a berieme do ruky hneď po prebudení. Štúdia univerzity v Nottinghame už vlani ukázala, že mladí ľudia vo veku 18 až 35 rokov kontrolujú svoje telefóny v priemere 85-krát denne, mnohokrát úplne mimovoľne. Z toho vychádza aj spoločnosť Facebook, ktorá už nepočíta svojich užívateľov každý mesiac, ale denne. A napríklad v júni sa k tejto sieti zo svojich mobilov prihlásila najmenej raz denne viac ako miliarda ľudí. Zaujímavý biznis Odvyknúť si je tak ťažké, že okolo toho začal vznikať zaujímavý biznis. Firmy organizujú letné "bezmobilové" tábory pre dospelých, vývojári vymýšľajú aplikácie zabraňujúce písanie textových správ pri riadení auta či iné, ktoré merajú čas, ktorý človek strávi na svojom telefóne. Zostať bez múdreho telefónu niekoľko týždňov, než dostanú náhradu za vybuchujúci Samsung, je pre väčšinu jeho užívateľov nepredstaviteľné. Ľudia, ktorí sa ho zbavujú, sa pokúšajú zostať online prostredníctvom tabletov, niektorí siahnu do zásuvky po starše telefóny. Napríklad Newyorčan Adam Siemaszko, ktorý už nebezpečný smartfón vrátil, si od kolegu požičal jeho starší iPhone 5S, lenže ten mu kvôli niekoľko rokov starému roku výroby nestačí. "Je pre mňa neskutočne obmedzujúci," povedal AP s tým, že si musí čo najskôr kúpiť iPhone 7, lebo Samsung stratil jeho dôveru. Čakacia doba je však až šesť týždňov.