Sklamala Mafia 3? Ako skončil návrat legendy

Prvé desiatky hodín strávené v novej Mafii ukazujú silné aj slabé stránky.

10. okt 2016 o 13:38 Tomáš Prokopčák

Mafia III Páči sa nám: skvelý príbeh a spôsob jeho rozprávania Nepáči sa nám: časté chyby, nedotiahnutý vývoj, mŕtvy svet Hodnotenie: 7

Testovali sme verziu pre Xbox One.

Milovali sme ju. Týmito tromi slovami asi najlepšie vystihneme pocit, ktorý sa v našich končinách spájal s dvomi predchádzajúcimi hrami Mafia – iste, obzvlášť s tou prvou. Zvykli sme im preto odpustiť aj drobné prešľapy: napríklad krátky príbeh a vlastne úplne mŕtve mesto v predchádzajúcej časti.

Čosi podobné vás stretne aj teraz, keď narazíte na Mafiu 3. Čosi jej budete musieť prepáčiť, čosi odpustiť, pri čomsi prižmúrite jedno a niekedy aj druhé oko.

Ale za to dostanete zaujímavý príbeh, ktorý je ešte lepšie prerozprávaný.

Odzadu.

Kľúčom je príbeh

Mafia 3. (zdroj: Hangar 13 / 2K Games)

Najskôr rámec: ak od novej Mafie očakávate, že zo žánrového trónu zosadí GTA 5 (ako sa chystala) alebo Sleeping Dogs (ak sa rozprávame o geniálnom príbehu), zostanete sklamaní.

Mechanika sveta, riadenie vozidiel či správanie postáv a ich pohyb (krčenie, skrývanie sa) nijako zásadne nevykračuje z priemeru, na ktorý ste zrejme pri podobných hrách zvyknutí. Vaša postava Lincolna Claya bude trochu ťažkopádna a jej oblečenie začnete po hodine nenávidieť.

Mafia III. (zdroj: Hangar 13 / 2K Games)

Následne zistíte, že sa pohybujete prakticky v mŕtvom meste, kde nemáte čo robiť a kde nenájdete ani takú sandboxovú banalitu, ako nakupovanie oblečenia.

Väčším problémom sú však chyby, na ktoré – aspoň vo verzii na Xbox One – narazíte. Občas epilepticky preblikne obrazovka, občas nájdete auto vnorené do cesty, zvuky vášho hrdinu otravujú, pri rýchlejšej jazde vozidlom viditeľne doskakuje prostredie a niekedy sa hudba – inak skvelá – pričasto opakuje.

Lenže, a to je možno najdôležitejšie, vám sa chce pokračovať. Kľúčom je totiž príbeh.

Iste, príbeh pomsty je najväčším klišé všetkých čias, no v novej Mafii funguje. A nielen dobové odkazy na rasizmus, xenofóbiu, rozpoltenú spoločnosť, myzogýniu a postavenie žien vo všeobecnosti zasadzujú Mafiu do oveľa vážnejšieho, významnejšieho a premyslenejšieho konceptu.

Príbeh je vo výsledku silný, vážny aj vtipný a ťahá za sebou všetko, čo sa v hre udeje. Dokonca aj repetitívne misie pri získavaní nových území mesta New Bordeaux (akási obdoba New Orleans), ktoré vás čoskoro začnú otravovať, nejako pretrpíte.

Pretože na konci bude hlavná príbehová misia, na ktorej si autori z Hangaru 13 dali podstatne viac záležať a ktorá máva spád, nejakú originalitu a tvorí vrchol hry.

video //www.youtube.com/embed/a1bjl9wM-og

Mnohé nefunguje

Mafia III. (zdroj: Hangar 13 / 2K Games)

Ak by ste sa na novú Mafiu pozerali parameter po parametri, v ničom by nevynikala (ani mechanika, ani grafika, ani zvuk a aj tej – inak výbornej, história dosvedčila – hudby mohlo byť viac), v čomsi dokonca nesiaha ani na priemer.

V mnohých veciach je hra dokonca veľmi nedotiahnutá, akoby potrebovala ešte štvrťrok, aby autori niektoré veci dokončili.

Je, napríklad, iritujúce sa zakaždým presúvať cez celé mesto len preto, aby vám na opačnom konci niekto povedal pár viet alebo ste nasadli do nákladného auta, ktoré zase trepete celou cestou späť. Jestvuje rozumný dôvod, prečo niekto pred rokmi vymyslel takzvané rýchle cestovanie – prinajhoršom ho nejakým spôsobom penalizujete, trebárs zaplatením.

Mafia III. (zdroj: Hangar 13 / 2K Games)

Po The Division a novom Deus Ex je kilometrovým krokom späť aj nemožnosť plánovanáho prechodu z krytu do krytu.

Lenže, keď toto celé nejako poskladáte dokopy, nakoniec sa k tej Mafii vrátite. Lebo, veď to poznáte, ešte jednu misia a už naozaj pôjdem spať.

Možno to je len tou nostalgiou a tejto hre sme ochotní odpustiť veci, za ktoré by sme iné roztrhali. Ale možno to je atmosférou, ktorú Mafia dokázala napriek všetkému vytvoriť. Ak je to to druhé, môžeme hovoriť o skvelej správe.

Ale nie, Mafia 3 nebude patriť k hrám roka – a v tomto sklamala. Alebo ak, tak jedine svojim príbehom.