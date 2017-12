Budeme si liečiť chronické choroby na dovolenke?

Myšiam, ktoré žili dva týždne v zaujímavom prostredí, sa zlepšili bunky imunitného systému.

9. okt 2016 o 21:22 Michal Ač

Môže zaujímavejšie životné a pracovné prostredie prispieť k tomu, že budeme menej chorí? Na odpoveď je síce ešte skoro, no z relatívne jednoduchého experimentu na myšiach predbežne vyplynula kladná odpoveď.

Britskí vedci prišli s dôkazom, že minimálne pri týchto malých hlodavcoch nie je jedno, v akom prostredí žijú. Preliezačky, kolesá, farebné škatuľky a iné hračky im zlepšili funkciu T-lymfocytov, dôležitej súčasti získanej imunity.

„Samozrejme, tento experiment je iba prvým krokom, nevyhnutné sú ďalšie testy urobené na ľuďoch,“ povedal vedúci tímu profesor Fulvio D'Acquisto z Výskumného inštitútu Williama Harveyho z Lekárskej fakulty Londýnskej univerzity kráľovnej Márie a dodal: „Napriek tomu však výskum otvára zaujímavú možnosť. Čo keby lekári zlepšili pacientovi prostredie tak, že by ho v rámci liečby poslali na dvojtýždňovú dovolenku? Alebo by sme mohli posilniť účinok bežne používaných liekov zameraných na boj proti infekcii tak, že by sme navrhli aj nejaký prírodný prostriedok, ktorý celkovo zlepšuje pacientovu duševnú pohodu. To by mohla byť sľubná cesta pri liečbe chronických chorôb.”

Prispôsobivý ochrankár

Každý organizmus musel odnepamäti odolávať invázii cudzorodých látok a mikroorganizmov zo svojho okolia. Inak by dlho neprežil. Náš imunitný systém si preto vyvinul až tri úrovne obrany.

Výskum publikovaný v odbornom časopise Frontiers in Immunology teraz prináša prvý dôkaz, že bohatšie prostredie ovplyvňuje k lepšiemu funkciu T-lymfocytov. Tento typ bielych krviniek je veľmi dôležitou súčasťou tretej, čiže poslednej úrovne imunity. Za ňou už nie je dovedna nič, čo by mohlo zastaviť buď votrelcov, alebo aj nesprávne fungujúce bunky vlastného tela.