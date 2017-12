Amazon chce v hudbe konkurovať Spotify a Apple Music

Na trh mieri dlhoočakávaná služba, o ktorej Amazon hovorí už dlhší čas.

7. okt 2016 o 13:45 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Novú hudobnú službu chystá Amazon po vzore svojich konkurentov Spotify a Apple Music. Spustiť ju chce už od začiatku budúceho roka a používateľom chce ponúknuť programy, ktoré by mohli zaujať.

Tí, ktorí vo svojich domácnostiach majú hlasových asistentov Echo, si budú môcť za 5-dolárový paušál otvoriť prístup k hudobnému archívu. Kým budú tráviť čas doma, na podmaze im môžu hrať obľúbené skladby. Atraktívna cena sa tak bude viazať na počúvanie hudby v domácnosti.

Hudobná knižnica má byť dostupná aj pre mobilné zariadenia s archívom pozostávajúcim z miliónov piesní. Očakáva sa, že mesačný paušál by nemal presiahnuť hranicu 10 dolárov. Podľa magazínu The Verge sa členovia programu Amazon Prime nemajú príliš spoliehať na to, že hudbu dostanú bezplatne ako prémiový bonus.

Firma dlhodobo jednala s hudobnými vydavateľstvami, spoločne našli model na ktorom sa dohodli. Je však na samotných používateľoch, či bude mať služba úspech. Trh s digitálnou hudbou sa v posledných rokoch intenzívne kryštalizuje, menšie úspešné firmy skupujú veľkí hráči.