Hviezda vyvrhuje ohnivé gule, odhalil ich Hubblov teleskop

Vedci niečo podobné predpokladali, teraz však po prvý raz uvideli celý proces v akcii.

8. okt 2016 o 0:00 Karolína Klinková

Takto hviezda vyvrhuje do vesmíru ohnivé gule. (zdroj: NASA)

Sú také rýchle, že by im to zo Zeme na Mesiac trvalo len príjemnú polhodinku. Kratšie, ako ranná cesta do práce.

Hubblov vesmírny teleskop nedávno spozoroval niečo, čo sa podľa vedcov objaví len každého osem a pol roka - ohnivé “delové gule”, ktoré astronómovia zbadali neďaleko vyhasínajúcej hviezdy od Zeme vzdialenej 1200 svetelných rokov. V oficiálnej správe NASA píšu, že zapálený plyn z umierajúcej hviezdy nepochádza. Ohnivé gule si vysvetľujú prítomnosťou druhej hviezdy.

Podľa tejto teórie krúži druhá hviezda tesne vedľa atmosféry tej prvej po eliptickej obežnej dráhe. Priblíži sa k nej presne raz za osem a pol roka. Plyny, ktoré ju obklopujú, prejdú do atmosféry prvej hviezdy, tá ich zapáli a vyvrhne. Niečo podobné vedci roky predpokladali, vďaka Hubblovmu vesmírnemu teleskopu však po prvý raz videli celý proces v akcii.