Umelá inteligencia číta emócie aj bez pohľadu na tvár

Ak sa necítite dobre, automat sám privolá lekársku sestru, aby sa na vás pozrela.

6. okt 2016 o 11:15 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Vyčítať z tváre emócie druhých nie je niekedy náročné aj pre ľudí, nieto ešte pre technológie. Akademici z Massachusettskej technickej univerzity predstavili nové zariadenie, ktoré dosahuje pri hodnotení nálad 87-percentnú úspešnosť.

Nemá kameru a nemôže sledovať mimiku tváre. Predsa však dokáže zistiť, či je človek smutný, veselý, nahnevaný alebo rozčarovaný. Malé zariadenie, ktoré nie je väčšie ako domáci Wifi hotspot využíva rádiové vlny a ich odrazy na to, aby zhodnotilo náladu ľudí.

Z vĺn, ktoré sa odrážajú od človeka možno určiť srdcový rytmus, ale i frekvenciu dýchania. Ak sa k tomu pridá zázemie s umelou inteligenciou, ktoré sa učí hodnotiť emócie podľa predchádzajúcich úspechov, vznikne z toho expertný systém, ktorý má šancu zdokonaľovať sa.

Systém akademici trénovali pomocou ľudí, ktorí sledovali emotívne videoklipy. Zariadenie pri tom zaznamenávalo dáta, aby ich spárovalo s nastavenými modelmi. Zvyšok je už iba o praxi.

Vývojári si podľa magazínu Live Science myslia, že by ich technológia mohla nájsť uplatnenie v praxi. Seniori, pacienti, ale i deti by mohli byť pod elektronickým dozorom, ktorý by upozornil obslužný personál na to, že sa čosi deje.

Praktické to môže byť aj v automobile, kde palubný počítač včas preruší jazdu, kým vodič nebude opäť vo svojej koži.