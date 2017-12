Objavili nový oceán v slnečnej sústave, more ukrýva aj Dione

Ľadový mesiac Saturna zrejme ukrýva pod povrchom rozsiahly oceán.

5. okt 2016 o 18:31 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Už nielen Zem, Jupiterova Europa a Ganymede či Saturnov Enceladus. Rozsiahly oceán sa zrejme ukrýva aj pod ďalším Saturnovým mesiacom - pod povrchom Dione.

Naznačuje to podľa magazínu Science nová štúdia v odbornom žurnále Geophysical Research Letters založená na pozorovaniach vesmírnej sondy Cassini.

Autori výskumu sa domnievajú, že tento oceán existuje na Dione už od jeho vzniku, čo - teoreticky - zvyšuje šancu na prípadnú existenciu života.

Hlboko pod povrchom

Vedci z belgického Kráľovského observatória sa pozreli na údaje o gravitácii vesmírneho telesa a všimli si, že v prípade Dione sa dajú vysvetliť jedine tak, že kôra mesiaca pláva na oceáne ukrytom asi sto kilometrov pod povrchom.

Tento oceán môže mať hĺbku niekoľko desiatok kilometrov a obklopuje veľké kamenné jadro mesiaca. Stavbou tak teleso pripomína svojho menšieho brata Enceladus, ktorý dokonca do okolia chrlí chocholy vodnej pary.

„Kontakt medzi oceánom a kamenným jadrom je kľúčový," vysvetľuje podľa tlačovej správy Kráľovského observatória spoluautor štúdie Attilio Rivoldini.

„Interakcie medzi vodou a podložím môžu prinášať kľúčové živiny i poskytovať zdroj energie, pričom obe sú nevyhnutné zložky života."

Dione (vpredu) a Enceladus v pozadí. (zdroj: NASA)

Klub vody

Ak by sme sa chceli na oceán pod povrchom Dione pozrieť, narazili by sme na vážny problém. Kôra mesiaca je prihrubá a naše súčasné technológie by na ňu zrejme nestačili.

Hypoteticky by však teleso mohlo do svojho okolia chrliť výtrysky materiálu a tie by sme preskúmať zvládli. Stačí, ak by okolo preletela vhodná vesmírna sonda - zatiaľ však nejestvujú ani náznaky, že by mesiac chrlil vodu.

Mesiac Dione sa však zaradil do klubu vodných svetov. Dnes tušíme, že tri telesá s oceánmi krúžia okolo Jupitera, trojica okolo Saturna a vodu môže ukrývať aj Pluto.

Otázkou pritom zostáva, ako sú na tom systémy Neptúnu a Uránu.

DOI: 10.1002/2016GL070650