Americká firma chce zastaviť zabíjanie nosorožcov. Vyvíja umelý roh

Vývoj syntetických častí zvierat vyvoláva aj obavy.

5. okt 2016 o 13:27 ČTK

JOHANNESBURG. Americká firma Pembient chce do dvoch rokov uviesť na trh umelý roh nosorožca. Jej šéf Matthew Markus sa domnieva, že to zastaví zabíjanie týchto vzácnych zvierat kvôli cenenej časti ich tela.

Účastníci schôdzky predstaviteľov krajín Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa koná v Juhoafrickej republike, o výhodách uvedenia takéhoto materiálu na trh pochybujú.

Útokov je čoraz viac

V minulých deviatich rokoch pytliaci znásobili útoky na nosorožce - zatiaľ čo v roku 2007 ich zabili trinásť, vlani 1175. Rohy sú používané v tradičnej medicíne v Ázii.

Ochrancovia prírody chcú, aby CITES zakázala vývoj syntetických náhradných častí tiel chránených zvierat.

Zástancovia syntetického materiálu na trh tvrdia, že pri niektorých druhoch sa táto metóda osvedčila - ide napríklad o orchidey vypestované v umelých podmienkach alebo o prípad náhrady za látku obsiahnutú v medvedej žlči, ktorú prijala čínska tradičná medicína.

Teraz sa niekoľko firiem zaoberá vývojom umelých sloních klov a rohov nosorožcov. Pembient je jednou z nich a jej výskum je podľa BBC najpokročilejší.

"Tento rok sme vytvorili tvrdé prototypy rohov, ale nemajú ešte všetky vlastnosti skutočných, pracujeme na tom, aby sme získali identický materiál," povedal Markus, ktorý sa zúčastňuje rokovaní CITES. Povedal, že sú potrebné ešte asi dva roky, ak "všetka tá kritika neodradí investorov".

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Posledného nosorožca strážia so zbraňami dvadsaťštyri hodín denne

Obavy z opačného efektu

Kritici tvrdia, že ak budú na trhu syntetické rohy, nelegálny lov nosorožcov to ešte povzbudí. "Tie syntetické výrobky poskytnú krytie nelegálnemu obchodovaniu. Ako budú strážcovia rozlišovať medzi pravými a syntetickými?" povedal Lee Henry zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Markus ale tvrdí, že jeho cieľom je dosiahnuť práve to, aby oba druhy rohov od seba boli nerozlíšiteľné. "Ten trh je nelegálny, ľudí do neho zapojených nepodporuje štát, náhrady budú mať veľmi rušivý efekt. Jediné, čo vám zaručuje, že ste získali, čo ste chceli, je tá vec sama. A ak sa vám výrobou bio náhrady podarí túto mimoriadnosť zničiť, je to víťazstvo," povedal Markus.

Podľa odporcov ale otvorí príliv syntetických materiálov nové trhy a to bude znamenať ďalšiu skazu pre nosorože.

"V tradičnom lekárstve dávajú prednosť prírodným produktom, nechcú nič vypestované alebo vyrobené," povedal Henry. Je presvedčený, že vytvorením náhradných rohov sa dopyt po tých skutočných nezníži.