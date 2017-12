Google predstavil nové telefóny a vylepšenú umelú inteligenciu

Google chce svojho pomocníka dostať do všetkých zariadení vo vašom okolí.

4. okt 2016 o 17:49 Renáta Zelná

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Jedna z najznámejších svetových firiem dlhé roky pracovala na dokonalej umelej inteligencii. Teraz predstavila zariadenia, ktoré spolu budú dokonale spolupracovať. Telefón prepojíte so zariadením, ktoré bude vedieť vo vašej domácnosti ovládať takmer všetko.

V budúcnosti už nebudete musieť na ovládanie zariadení používať ruky, postačí vám hlas. Novinky predstavili v utorok večer na tlačovej konferencii v San Franciscu.

Skoro ako človek

"Pomôže vám, aby ste boli inteligentnejší a lepší." Tak predstavil múdreho asistenta šéf Google Sundar Pichai. Google asistent má digitálne prepojiť všetky aspekty života - domov, prácu a osobný život. Bude vedieť naplánovať vašu cestu, odpovedať na otázky, spustiť hudbu v dome, zavolať taxík a omnoho viac.

Pichai predstavil pokroky umelej inteligencie od Google - jej úspechy v rozpoznávaní obrázkov, hlasu, ale aj v tom, ako prekladá texty a prirodzene napodobňuje jazyk ľudí.

Asistent bude rozumieť dvom druhom príkazov - priamym a konverzačným. Priame sú napríklad, keď požiadate asistenta, aby vám pustil obľúbenú pieseň. Konverzačné sú, keď asistentovi poviete, že potrebujete taxík. Google Asistent teda do konverzácie prizve samotného taxikára a váš rozhovor sleduje, aby vám nakoniec vedel povedať, kto vás odvezie a kam.

Nový telefón firmy Google. (zdroj: reprofoto/youtube)

Pixel

Predstavenie asistenta ako prvého nebolo náhodné, Google totižto vytvára hardvér, ktorý bude fungovať primárne na jeho základoch. Hardvérový inžinier firmy Google Rick Osterloch prišiel hovoriť o hardvérových novinkách. Začal s telefónom Pixel. Jeho cena by sa mala pohybovať na americkom trhu okolo 649 dolárov (579 eur).

"Všetko je jednoduché a ľahké na používanie, za tým si v Google stojíme vždy," povedal Osterloch. Pri telefóne je najdôležitejších päť vecí: je to prvý telefón so zabudovaným Google Asistentom, má výkonnú kameru, je prispôsobený na ľahkú komunikáciu, zálohovanie, ale aj na používanie vo virtuálnej realite.

Produktový manažér Brian Rakowski na konferencii ukázal, ako dokáže Pixel rýchlo a presne reagovať na hlasové požiadavky. Vyhľadá za vás fotografie, pustí hudbu a napíše správu vaším blízkym. To všetko bez klávesnice, len s použitím vášho hlasu. Výhodou je aj to, že kamera nevytŕča zo samotného tela telefónu.

Vlastníci Pixel telefónu získajú od Google zadarmo prístup k zálohovaniu fotografií v originálnej kvalite v službe Google Fotky. Telefón bude dostupný v čiernej, striebornej a modrej farbe.

Telefón je múdry aj v starostlivosti o baterku - len 5 minút rýchleho nabitia dokáže dodať telefónu šťavu na ďalších 7 hodín.

Rakowski predvádza použitie Google Asistenta. (zdroj: reprofoto/youtube)

Snívajte cez deň

V náhlavnej sade virtuálnej reality videl Google mnoho problémov - sú podľa nich nepohodlné, ťažké a nedajú sa používať ľahko. Vytvorili preto Google Daydream, do ktoré sa dá vložiť telefón Pixel a pohybovať sa po alternatívnych realitách. Jeho povrch je vyrobený z textílie a je o 30 percent ľahší ako podobné zariadenia.

Daydream spolupracuje aj so spoločnosťou Dreamworks a v headsete by ste sa tak mohli ocitnúť aj v pripravovanom novom filmovom svete od J.K. Rowlingovej.

Google Daydream sada. (zdroj: reprofot/youtube)

Múdra domácnosť

Ďalšia novinka, ktorú firma bližšie predstavila, je Google Wifi - centrálny router pre domácnosti. Dá sa nastaviť tak, aby presne pasoval do vášho domu a dokáže sám upravovať silu signálu, aby bol tam, kde ho práve potrebujete.

Chromecast Ultra vám pomôže pri streamovaní obľúbených filmov či seriálov v tej najvyššej kvalite. Od novembra začne Google Play pridávať aj filmy s rozlíšením 4K. Zariadenie je malé, diskrétne ho ukryjete za televíziu, aj keď jeho jednoduchý dizajn nebude ťahať oči ani na viditeľnom mieste.

Ku koncu firma predstavila aj asistenta do domácnosti - Google Home, ktorý bude stáť na americkom trhu 129 dolárov (119 eur). Prezentátor zdôrazňoval najmä to, že zariadenie vás počúva len vtedy, keď vy chcete a poviete známe "okej Google." Ľudia by sa teda nemali báť o svoje súkromie vo vlastnom dome.

Bude dostupný v siedmich rôznych farebných prevedeniach, takže ho jednoducho zladíte s domácnosťou.

Google Home bude vedieť púšťať hudbu, čítať vám správy či pustiť vám podcasty. Nemusíte ani poznať názov piesne, stačí, že viete v akom filme sa vyskytla a asistent od Google ju nájde za vás. Asistent vám pomôže aj s receptami, čistením oblečenia, ale odpovie aj na ťažšie otázky, napríklad či psy môžu jesť čokoládu.

So zariadením prepojíte aj telefón - Asistent dokáže synchronizovať svoje akcie. Ak sa Google Home opýtate, ako sa dostanete na neznáme miesto v meste, dokáže vám poslať inštrukcie priamo do telefónu.

Svojho domáceho asistenta prepojíte aj s mediálnym prehrávačom a za pomoci hlasu si spustíte akýkoľvek film či seriál z vašej knižnice.