Útoky v atmosfére. Hackeri sa môžu zamerať aj na družice

Zastarané systémy nedokážu čeliť moderným nástrahám digitálneho veku.

4. okt 2016 o 13:47 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Príliš veľa vecí závisí od družicových systémov - od navigácie, cez komunikáciu až po niektoré transakčné systémy. To, že všetko funguje bez výpadkov celé desaťročia neznamená, že ide o systémy ktoré by odolali útokom hackerov.

Bezpečnostní analytici podľa NBC News upozorňujú na to, že je iba otázkou času a príležitosti, kedy pre hackerov začne byť zaujímavý prienik do systémov, ktoré obývajú zemskú atmosféru.

Systémy, ktoré ich udržiavajú v chode sa príliš nelíšia od serverov a počítačov, ktoré používame. Mnohé sú dokonca staršie, takže nie sú pripravené na moderné stratégie útokov, ktoré hackeri pri svojej práci používajú.

Hackeri môžu získať prístup k ovládaniam systémov, alebo pomocou nenákladných zariadení rušiť ich signál, či vkladať do komunikácie prvky, ktoré môžu ovplyvniť činnosť koncových zariadení. Keďže signály sú veľmi slabé, vysielače nepotrebujú veľký výkon na to, aby do komunikácie vstúpili.

Nie je známych veľa prípadov, kedy by sa hackeri do družíc pri svojich aktivitách pustili. Pred dvomi rokmi však meteorologické agentúry z celého sveta prišli o informácie, ktoré im sprístupňovala americká vládna agentúra. Tá musela vypnúť svoj informačný systém na dva dni po tom, čo zaznamenala prienik hackerov.

O tom, na akú platformu sa hackeri zameriavajú rozhoduje obchodný model. Éra vírusov, ktoré neprinášali žiadny úžitok sú iba fragmentom histórie. Atraktívne sú tie aktivity, ktoré prinášajú peniaze.