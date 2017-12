Užite si tento mesiac, vážite najmenej za celý rok

Po konci leta má priemerný človek najnižšiu hmotnosť. Potom prídu sviatky.

4. okt 2016 o 11:09 Dominik Holič

ITHACA, BRATISLAVA. Ak ste sa snažili na leto schudnúť do plaviek, prišiel ideálny čas postaviť sa na váhu. Práve v týchto dňoch po konci leta ukáže priemernému človeku najnižšiu hmotnosť v roku.

Vyplýva to zo štúdie Cornellovej univerzity a Univerzity v Tampere, ktorú zverejnili v žurnále New England Journal of Medicine.

Vedci skúmali takmer tritisíc ľudí z troch krajín, ktorých váhy posielali cez internet údaje o ich hmotnosti. Počet kilogramov začína stúpať niekde medzi sezónou plaviek a začiatkom sviatkov.

Ľudia zo Spojených štátov začínajú naberať na hmotnosti počas Vďakyvzdania v novembri. Vrchol zažívajú podobne ako Nemci počas Vianoc a na prelome rokov. V Japonsku váhy dostanú zabrať na jar počas takzvaného zlatého týždňa - obdobia, na ktoré pripadá niekoľko významných sviatkov.

Výsledky naznačili, že ľuďom trvá v priemere päť mesiacov zhodiť nadbytočné kilá a hmotnosť sa ustáli medzi májom a novembrom.

"Namiesto novoročného predsavzatia si dajte októbrové predsavzatie. Je jednoduchšie vyhnúť sa sviatkovým kilám, ako sa ich potom zbavovať," odporúča v tlačovom vyhlásení Cornellovej univerzity hlavný autor štúdie Brian Wansink.

DOI: 10.1056/NEJMc1602012