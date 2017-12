EuroTel SDA: tak toto je eso v rukáve!

Svojou „troškou do mlyna“ prispieva aj slovenský EuroTel, ktorý na náš trh plánuje uviesť mobil s operačným systémom Windows založený na rovnakej platforme ako konkurenčný Orange SPV C500.

15. dec 2004 o 10:19 Marián Pavel - SME online

Aký je teda nový inteligentný telefón EuroTelu?

Dizajn a klávesnica

EuroTel SDA je konzervatívny telefón s „obyčajným“ no elegantným dizajnom. Vyznačuje sa skôr hranatými tvarmi a ostrými líniami a jeho elegantný vzhľad výborne dopĺňa čierna farba krytu.

SDA je len o niekoľko milimetrov väčšie ako SPV C500 od Orange a tento rozdiel možno označiť za zanedbateľný aj vzhľadom k tomu, že ide o identické telefóny s inak riešeným krytom a, samozrejme, upraveným operačným systémom.

Na vrchnej časti telefónu je umiestnené tlačidlo na zapnutie/vypnutie telefónu. Na pravom boku je tlačidlo na aktiváciu fotoaparátu, na ľavom boku zas dvojtlačidlo na reguláciu hlasitosti.

V spodnej časti je konektor na slúchadlá a miniUSB, cez ktoré sa telefón nielenže pripája k počítaču, ale aj nabíja (buď samostatnou nabíjačkou s USB koncovkou, alebo pri dátovom pripojení).

Zadná strana je riešená striedmo, vo vrchnej časti sa nachádza objektív fotoaparátu s malým zrkadielkom vedľa a logo Windows vylisované v plastovom kryte.

Na boku telefónu je strieborný pásik krytu, ktorý je však náchylný na odratie (zjavné to bolo už na testovacom telefóne, ktorý si počas testov v EuroTeli „užil“ svoje).

Na prednej strane je nad displejom hneď vedľa otvoru na reproduktor logo EuroTelu. Displej je v jednej úrovni s povrchom krytu a bude tak náchylnejší na poškriabanie.

Klávesnica je riešená zaujímavo a v porovnaní s Motorolou MPX220 a SPV C500 opäť úplne inak. V tomto prípade dizajnéri umiestnili funkčné tlačidlá do jedného radu vedľa seba priamo pod displej telefónu. Medzi dvomi kontextovými tlačidlami sú umiestnené aj tlačidlá „home“ a „krok späť“.

Pod nimi je okolo joysticku skupina štyroch ďalších tlačidiel: dve klasické na prijatie a ukončenie hovoru a ďalšie dve na objednávku operátora: spustenie E-Zones a rýchle tlačidlo pre Správy.

Alfanumerická klávesnica je v jednom bloku, vypuklé klávesy sú od seba oddelené úzkou štrbinou.

Ergonómia telefónu je výborná, aj keď pri priamom porovnaní má najlepšie rozmiestnené klávesy Motorola MPX220. Nie je to však celkom fér, porovnávať tieto dva telefóny napriamo, pretože MPX220 má na klávesnicu podstatne viac miesta a dizajnéri nemuseli pristupovať k žiadnym kompromisom.

Celkovo nové SDA nápadne pripomína populárny Sony Ericsson T630, no nie je to na škodu.

Displej

Telefón má displej s rozlíšením 176 x 220 bodov, ktoré sa v prípade OS Windows v mobiloch stáva štandardom (má ho aj konkurenčné SPV C500 od Orange, ale aj Motorola MPX220).

Displej zobrazuje 65000 farieb, je jasný a dostatočne ostrý. Zároveň je dobre viditeľný na dennom svetle a vďaka rovnomernému podsvieteniu aj v tmavom prostredí.

Ovládanie

Telefóny pracujúce s operačným systémom Windows majú špecifické ovládanie, rovnako ako telefóny, ktoré bežia na systéme Symbian. Charakterizujú ho špeciálne klávesy – dva funkčné na ovládanie položiek menu a dva ďalšie – home (na návrat na tzv. homescreen – základnú obrazovku) a späť (1 krok späť). SDA využíva na pohyb v menu výborne riešený joystick. Je tuhý, no dokonale presný, pohyb do strán ukončuje mierne cvaknutie, ktoré dáva užívateľovi istotu, že sa skutočne dostal do krajnej polohy.

Menu telefónu

Keďže EuroTel síce patrí do rodiny T-Mobile, no ešte nezmenil značku, telefón nemá vlastné používateľské prostredie a EuroTel tak ako aj v minulosti používa predvolené prostredie výrobcu. To sa pravdepodobne nezmení ani pri priamom uvedení telefónu na trh. Na druhej strane, Microsoft kládol veľmi veľký dôraz na grafiku a tak je štandardné prostredie veľmi pekné. Nám sa dokonca páči oveľa viac, ako trebárs prispôsobený homescreen Orange.

Úvodná obrazovka – homescreen spohodlňuje prácu s telefónom. Je rozdelená do 6 riadkov, z toho 4 sú aktívne. V prvom riadku sú graficky znázornené stavové ikony – stav batérie, úroveň signálu, ikony presmerovania, roamingu a pod. V druhom riadku sú umiestnené ikony najpoužívanejších aplikácií, ku ktorým sa tak dostanete rýchlo a pohodlne bez potreby vstupovať do menu a listovať v ňom.

Tretí riadok je informačný – sú v ňom údaje o sieti operátora, dátum a čas. Vo štvrtom riadku sú informácie pripomienkovača, v piatom vidíte a môžete prepnúť profil telefónu a v poslednom riadku sú informácie o prijatých SMS. Cez prepínanie riadkov sa priamo dostane k funkciám, ktoré môžete ďalej používať.

Úvodnú stránku si však môžete upraviť prostredníctvom predvolených tém. Téma „Základné“ ju usporiada podobne, no chýba celý riadok s ikonami aplikácií. Téma „Jednoduché“ zas z úvodnej obrazovky spraví plochu bežného telefónu, na ktorej absentujú akékoľvek aktívne prvky. „Veľké písmo“ zväčší písmo, prvky sú neaktívne. Škoda len, že si úvodnú stránku nemôže nastaviť podľa vlastnej ľubovôle priamo užívateľ, získal by tak neskutočne silný nástroj.

Do menu sa vchádza rovnako ako v operačnom systéme PC Windows- stlačením tlačidla START (spustiť). Na obrazovke sú jeho položky rozdelené po deviatich riadkov. V každom očíslovanom riadku je malá ikona s názvom položky, v menu sa možno pohybovať cez oba okraje (zrýchľuje to listovanie). Problém je len v tom, že Microsoft nezdružuje položky do submenu a každá má svoju samostatnú pozíciu, takže je užívateľ nútený listovať až v 25 položkách! Funguje to vždy cez poslednú položku obrazovky „More...“.

Submenu každej položky menu je riešené úplne rovnako – v očíslovaných riadkoch sa nachádzajú položky, tentoraz bez sprievodnej ikonky.

K položkám sa ani netreba preklikávať, stačí stlačiť ich číslo.

Trochu skrytá je funkcia Quick List – dostanete sa k nej krátkym stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie telefónu. V systéme, ktorý bude dodávaný s SDA sú tam schované často používané funkcie, ako je zamykanie kláves, Flight mód telefónu, softvérové vypnutie a pod. V Motorole MPX220 je táto funkcia ukrytá pod dlhým stlačením klávesy HOME. V systéme určenom pre EuroTel sú v tomto menu len dve položky: prerušte GPRS, odpojte GPRS a nastavenie Bluetoothu. Možno sa to však ešte pri uvedení telefónu na trh zmení.

Funkcie

Funkcie SDA sú takmer zhodné s už testovanou Motorolou MPX220. Keďže je zbytočné opisovať už raz detailne opísané, časti textu budú zhodné s recenziou MPX220.

Telefónny zoznam

Vďaka veľkej internej pamäti telefón nemá obmedzenú veľkosť telefónneho adresára. Kontakty sú viacpoložkové – k jednému môžete uložiť až neuveriteľných 42 údajov. Spisovať ich výpočet ani nemá zmysel – je tam úplne všetko. Ku každému kontaktu je možné pripísať poznámku, nastaviť si dátum narodenia a výročia, alebo zadať meno partnera, detí či asistenta. Kontakty môžete zoradiť podľa krstného mena alebo priezviska a roztriediť ich do troch skupín: osobné, pracovné a rôzne. Ku kontaktom môžete priradiť vlastné vyzváňanie a fotografiu volajúceho.

Kontakty môžete ďalej odosielať prostredníctvom Bluetooth a infraportu.

Keďže do SDA môžete dostať až niekoľko tisíc kontaktov, dôležité je, ako si výrobca poradil s ich správou. V telefóne je použité mimoriadne zaujímavé riešenie, ktoré sa trochu podobá na systém slovníka T9.

Umožňuje hľadať kontakty na viac zadaných znakov, no s minimálnym počtom kliknutí. V praxi nie je príliš praktická, ak hľadáte na jeden znak, vypíše totiž kontakty, ktoré obsahujú aj znaky susediace so zvoleným na klávesnici. Zaujímavé výsledky však dostanete, ak hľadáte aspoň na dva znaky. Príklad: hľadáte kontakt „Veronika“. Na klávesnici stačí stlačiť klávesu 8 a 3 a systém vypíše všetky kontakty, kde sa nachádzajú písmená VE, resp. iná kombinácia písmen zo zvolených kláves. Na prvý pohľad to vyzerá zložité, no v praxi získate výborného pomocníka (ak hľadáte kontakt „Veronika“ v bežnom telefóne, musíte tlačidlo 8 stlačiť 3 krát a tlačidlo 3 dvakrát, t.j. dohromady 5 krát, kým sa ku kontaktu dostanete).

Musíme tiež podotknúť, že telefón bez akýchkoľvek obmedzení pracuje s kontaktmi v internej pamäti, ale aj na SIM karte.

Komunikácia

Centrum správ je riešené štandardne – na jeho úvodnej obrazovke si môžete vybrať buď SMS, MMS alebo e-mail. Pribudla nová položka POP3.

Pre všetky tri základné tipy správ ponúka systém bohaté možnosti nastavenia – môžete si vybrať kritériá, podľa akých bude správy nielen zobrazovať, ale aj zoraďovať v zozname, nastaviť sa dá spôsob posielania (napr. pri odpovedi môže systém automaticky vkladať text pôvodnej správy a pod.), dajú na nastaviť vlastné predvolené odpovede, ale aj automatický podpis do každej správy vrátane SMS a MMS (!!!).

SMS správy sú zoradené v prehľadnej grafickej úprave pod sebou, oddelené čiarou, v dvoch riadkoch je uvedený odosielateľ a prvé znaky správy (resp. iné údaje, podľa vlastného nastavenia). Text SMS sa zobrazuje aktívne – sú v ňom vysvietené všetky čísla, takže sa priamo zo správy dá volať poslané číslo.

Práca so správami je štandardná, dajú sa aj premiestňovať do vytvorených adresárov.

S MMS správami sa pracuje štandardne, pochváliť musíme veľmi prehľadné a graficky pekne zvládnuté prostredie správ.

E-mailový klient zodpovedá štandardu Microsoftu, jeho presný názov je Outlook E-mail a kto používa Microsoft Office určite vie, čo to znamená. Mobilný Outlook je veľmi podobný na ten v počítači, nastaviť v ňom môžete 5 účtov. Účty majú opäť veľmi prehľadnú organizáciu e-mailov.

Možnosti nastavenia sú nadštandardné: môžete overovať server SMTP (odchádzajúce e-maily), dá sa nastaviť, či sa majú stiahnuť aktuálne e-maily, alebo správy za posledné 3, 6, 7 a 30 dní.

Samozrejmosťou je aj nastavenie, či sa majú sťahovať celé maily, alebo len hlavičky. Zaujímavá je aj možnosť automaticky kontrolovať nové e-maily v nastavených časových intervaloch (najmenší je 15 minút, najväčší 24 hodín).

Adresárová štruktúra v e-mailovom kliente je rovnaká ako v bežnom Outlooku, správy sa ukladajú do adresárov Doručená pošta, Pošta na odoslanie, Odoslaná pošta, Koncepty a Odstránené položky.

Platí to však aj pre SMS a MMS, preto pozor, všetky správy ktoré zmažete sa najprv ukladajú do adresára Odstránené položky. Definitívne ich zmažete až v ňom.

Komunikovať môžete aj cez predinštalovaný program Windows Messeger. Kto ho má v počítači vie, aké je to jednoduché. Zostáva tiež otázne, koľko užívateľov mobilu má záujem ostatným oznamovať, kedy sú online a kedy nie.

Manažérske funkcie

V telefóne je celý rad bežne používaných manažérskych aplikácií. Najlepšie je vyriešený kalendár, ktorý opäť akoby z oka vypadol tomu v MS Outlooku. Vďaka veľkému displeju s vysokým rozlíšením si mohol Microsoft dovoliť použiť prehľadnú grafiku plnú okienok a predeľovacích čiar. V kalendári môžete použiť denné, týždenné a mesačné zobrazenie. Pri vkladaní položiek vypisujete rovnaké políčka ako v Outlooku a s ním sa aj dá kalendár v telefóne bezchybne synchronizovať.

Nastaviť sa dá aj deň, ktorým týždeň začína a počet dní týždňa, ktoré chcete v kalendári používať (5 pracovných alebo 7 riadnych).

Prehľad o uskutočnených hovoroch ich zoraďuje spoločne, rozoznáte ich podľa ikony. Dá sa však nastaviť aj filter, a tak si zobrazíte prioritne len jednu skupinu (napríklad všetky nezodvihnuté).

Bohužiaľ, softvér nemyslel na ďalšiu prácu s číslami, okrem ich pridania do adresára sa s nimi nedá nič robiť (praktické je napríklad priame odoslanie SMS na nezdvihnutý hovor, ktoré šetrí množstvo času a úkonov).

V telefóne je aj záznamník hlasu. Má veľmi jednoduché ovládanie, vďaka ktorému o nahrávkach nedostanete žiadne ďalšie informácie (ani kapacitu pridelenej pamäte).

Kalkulátor je len veľmi jednoduchý – použijete v ňom iba základné funkcie. Rovnako jednoduchý je aj budík.

V telefóne sme nenašli automatické rozpoznávanie hlasu, funkciu, ktorú sme mali možnosť otestovať v Motorole MPX220.

Multimédia

V telefóne je predinštalovaný videoprehrávač, v ktorom je integrovaný aj videorekordér – video môžete nahrávať v troch úrovniach kvality. Jeho dĺžka je závislá len na kapacite voľnej pamäte.

Zaujímavé je, že okrem tohto prehrávača je v telefóne aj klasický Windows Media Player, ktorého funkcie sa prekrývajú – prehráva video, ale aj MP3 a WMA hudobné súbory.

V telefóne je aj samostatná aplikácia Album médií, kde sú prehľadne usporiadané všetky obrázky aj malými náhľadmi.

Správa súborov

V telefóne je klasický súborový manažér (File Manager). V ňom vidíte klasickú stromovú štruktúru Windows a môžete sa v nej ľubovoľne „prehrabovať“. Sú súbormi môžete pracovať úplne rovnako ako v bežných Windows – vďaka tomu je tento súborový manažér zatiaľ najlepší, aký sme mali možnosť testovať.

Všetky súbory sa dajú kopírovať, presúvať, premenovať, vytvoriť nový adresár, vytvoriť zástupcu a to všetko zoradiť podľa šiestich kritérií (meno, veľkosť, typ, dátum poslednej zmeny, vzostupne, zostupne).

Ľubovoľný súbor môžete tiež poslať cez infraport, Bluetooth, MMS a e-mail.

Synchronizácia

Zo stránky www.microsoft.com/smartphone si môžete stiahnuť slovenskú verziu softvéru ActiveSync 3.7.1, ktorý zabezpečuje komunikáciu s počítačom. Priamo k telefónu možno pripojiť USB kábel. Po pripojení počítač telefón okamžite rozpozná a v synchronizačnom softvéri sa dostanete priamo do súborového manažéra. Odozvy sú veľmi rýchle a priamo do telefónu môžete čokoľvek skopírovať (takže sa dá použiť aj ako improvizovaný USB kľúč na prenos dát). Softvér, bohužiaľ, dokáže rozpoznať iba telefón pripojený cez USB kábel a infraport, bluetooth sa nám nepodarilo sprevádzkovať. A to považujeme za neospravedlniteľnú chybu.

Zábava

V telefóne boli predinštalované iba dve „windows“ hry: Jawbreaker a nesmrteľný Solitaire. V Jawbreaker označujete guličky rovnakej farby (ďalšia hra, pri ktorej strávite hodiny) a Solitaire vari ani netreba predstavovať.

Zvonenia

SDA podporuje len polyfonické zvonenia. Tie, ktoré sú predinštalované v telefóne ničím nevynikajú, sú priemerné až podpriemerné.

Jazyk

Microsoft konečne vydáva aj slovenskú verziu operačného systému Windows Mobile 2003 Second Edition. Prvý dojem je dobrý, aj keď si Microsoft neodpustil niektoré prekladateľské perličky.

Dáta a internet

V telefóne je integrovaný GPRS triedy 10. Už tradične je v telefóne predinštalovaný Microsoft Internet Explorer, ktorý umožňuje tri spôsoby zobrazenia stránky: prispôsobená veľkosti displeja, v režime Stĺpec (upravená stránka pre vertikálny posun) a Počítač (celá stránka s vertikálnym i horizontálnym posunom). V prehliadači môžete zobrazovať obrázky a prehrávať zvuky.

Pamäťová karta

Telefón podporuje pamäťovú kartu miniSD do kapacity 512 MB. Interná pamäť telefónu je 64 MB, z toho 32 MB je vyhradených pre užívateľa.

Fotoaparát

V telefóne je integrovaný len VGA fotoaparát. Nastaviť môžete tri režimy fotografovania: foto, video, MMS video, foto ID a obrázková téma.

Fotíte v troch veľkostiach obrázkov: 640x480, 160x120 a 320x240 bodov. Nastaviť sa dá frekvencia snímania, miesto uloženie obrázkov, a štyri úrovne kvality JPEGu, nastavenie bielej (auto, denné svetlo, žiarivka, noc) a tri farebné efekty (stupnica sivej, sépia, cool).

Kvalita fotografií zodpovedá štandardu podobných fotoaparátov.

Videozábery môžete snímať vo veľkosti 176x144 a 128x96 bodov, uložiť sa dajú vo viacerých formátoch: MPEG-4, H.263 a Motion-JPEG AVI.

Batéria

V testovanom kuse bola batéria Samsung s kapacitou 1050 mAh. Pri bežnom používaní nám telefón vydržal veľmi príjemné 4 dni na jedno nabitie. Pri nonstop zapnutom displeji dokázala batéria telefón napájať necelé dva dni.

Celkové hodnotenie

SDA bude mimoriadne atraktívne zariadenie pre všetkých náročnejších používateľov. Výrobcovi sa totiž podarilo skĺbiť dohromady päť určujúcich faktorov: elegantný dizajn + kompaktné rozmery + vysoký výkon + praktické funkcie + dobrú cenu.

Skutočne sa máme na čo tešiť.