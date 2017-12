V Česku objavili najhlbšiu jaskyňu na svete

Je o 12 metrov hlbšia ako doteraz najhlbšia podvodná jaskyňa Pozzo del Merro v Taliansku.

3. okt 2016 o 10:58 Renáta Zelná

HRANICE, BRATISLAVA. Podvodnú jaskyňu Hranická priepasť objavili v Českej republike ešte v roku 1999. Až teraz sa však podarilo potvrdiť, že ide o najhlbšiu jaskyňu tohto druhu na svete.

Do najväčšej hĺbky sa nedostali potápači, ale diaľkovo ovládané podvodné vozidlo. Niekoľkoročná misia na dno jaskyne sa skončila úspešne. S hĺbkou 404 metrov je o 12 metrov hlbšia ako talianska podvodná jaskyňa Pozzo del Merro.

Tím pod záštitou magazínu National Geographic viedol poľský potápač Krzysztof Starnawski. Už v roku 2014 si v hĺbke 200 metrov myslel, že došiel na jej dno. Potom však objavil úzky priechod, ktorý viedol do obrovského tmavého tunela. So sondou sa mu podarilo dostať do hĺbky 384 metrov. Stále sa však dalo ísť aj ďalej.

Minulý týždeň v utorok sa Starnawski ponoril naposledy, nebol však sám. Na pomoc si zobral podvodné vozidlo na ovládanie.

"Ako vedúci expedície po posledné roky, som pripravil náradie aj cestu dnu a von pre ponor vozidla. Mohlo tak ísť ďaleko za limity ľudského potápača a dostať sa cez obmedzené časti a pomedzi popadané kusy polien a stromov," povedal pre magazín National Geographic.

O jaskyni sa stále majú čo učiť. Vznikla totiž zvláštnym spôsobom - nevytvorila ju voda padajúca zhora, ale skôr horúca minerálna voda, ktorá vyvierala zospodu. Takéto jaskyne sú na svete zrejme len tri, povedal Stranawski pre National Geographic minulý rok.

Pozrite si video z potápania do jaskyne v minulom roku: