Matematická hádanka: Pomôžte farmárovi previesť zvieratá cez rieku

Dokážete vyriešiť upravené znenie populárnej hádanky?

3. okt 2016 o 10:37 Dominik Holič

Mnoho ľudí prechováva odpor k matematike. Vraj, načo im bude v živote? Princípy matematiky však fungujú v prírode a človek ich iba dokázal objaviť a porozumieť im. Pri matematike sú však oveľa dôležitejšie zručnosti, naučí vás riešiť problémy a kriticky myslieť.

Každý týždeň prinesieme jeden matematický príklad, hlavolam alebo hádanku, kde si tieto zručnosti môžete vyskúšať. Riešenie nájdete vždy v odkaze na konci článku. Ak máte zaujímavý tip, napíšte nám ho aj s riešením na veda@sme.sk.

Hádanka týždňa

Farmár kráča cez les a na pleciach nesie vrece kukurice. Vedľa neho kráča z jednej strany líška, z druhej kačka. Prídu k rieke, kde nájdu malú loďku, cez ktorú vie farmár prepraviť iba seba a len jednu z trojice líška, kačka, kukurica.

Ak by bola na brehu kačka sama s kukuricou, zjedla by ju. Nestrážená líška by zjedla aj kačku, aj kukuricu, preto nemôže s ani jedným na brehu zostať sama.

Ako môže farmár bezpečne previesť obe zvieratá aj kukuricu na druhý breh?

Riešenie hádanky nájdete kliknutím na tento odkaz.

Riešenie