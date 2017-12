Na Marse by ste umreli. Elon Musk tam chce poslať ľudí

Odvážny plán Elona Muska plánuje vyslať ľudí na Mars. Je to šialenstvo alebo potrebná vízia?

2. okt 2016 o 15:10 Tomáš Prokopčák

Milión ľudí. Toľko by muselo podľa Elona Muska žiť na Marse, aby na červenej planéte vznikla sebestačná kolónia, ktorá by mohla raz zachrániť ľudstvo pred budúcimi katastrofami.

Miliardár sa preto rozhodol, že jedným z cieľov jeho súkromnej vesmírnej spoločnosti SpaceX bude vyslať ľudí na Mars.

Ako to chce dosiahnuť? Kedy a koľko ľudí by potreboval? A prežili by na Marse?

Vypočujte si podcast TECH_FM.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/285709084&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false

Oprava: V podcaste je nesprávne uvedené, že cesta na Mars by nám teraz trvala šesť rokov. Pri ideálnych podmienkach by to bolo šesť mesiacov.