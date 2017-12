Vypadávajú vám vlasy? Plešatenie vyriešia vlasy z tlačiarne

Firma L'Oreal chce začať do troch rokov tlačiť vlasové folikuly, z ktorých budú vyrastať vlasy.

1. okt 2016 o 0:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Strata vlasov je pre postihnutého človeka veľmi emotívna a stresujúca. Či už ide o plešatosť u mužov z dôvodu hormonálnych výkyvov alebo strata vlasov z dôvodu ochorenia – alopécie.

Mnohé firmy sa snažia vynájsť spôsob ako ľuďom vlasy vrátiť - farebnými sprejmi, šampónmi a kúrami podporujúcimi rast či transplantáciou vlasových folikulov, z ktorých vlasy vyrastajú.

Spoločnosť L'Oreal sa rozhododla zájsť ešte ďalej. Vlasové folikuly chce prvýkrát tlačiť v bio-tlačiarni. Mohli by byť už o tri roky.

Tajomstvá vlasov

„Ak sa nám podarí vytlačiť vlasový folikul, posilníme naše znalosti o vlasovej biológii aj o niektorých tajomstvách rastu a straty vlasov,“ povedal pre web BBC riaditeľ oddelenia pre vývoj a inovácie firmy L'Oreal Jose Cotovio.

Vlasové folikuly chce vyrábať v spolupráci s firmou Poietis, ktorá sa už v súčasnosti venuje biotlači chrupaviek a rôznych životaschopných buniek.

L'Oreal bude vlasové folikuly využívať najprv na výskum vlastných produktov. V ďalších krokoch sa zamerajú na implantáciu do ľudských dobrovoľníkov.

Ak by sa im to podarilo bol by to „svätý grál“, hovorí Cotovio. Vlasové folikuly sa im ešte nepodarilo vytvoriť a preto je skoro hovoriť o tom, či by sa dali skutočne použiť aj pri transplantácii.

Ako vzniká folikul

Výskumníci musia najprv vytvoriť akúsi digitálnu mapu živého vlasového folikulu. Zistiť kde sa nachádzajú živé bunky a rôzne tkanivá. Skúmajú aj to, ako bunky časom rastú.

Z mapy potom vytvoria návod pre tlačiareň, ktorá na tlač používa laser, zrkadlá a malé kvapôčky bio-atramentu. Každú sekundu ich vytvorí okolo desaťtisíc.

Kožu o šírke 1 centimeter a hrúbke 0,5 milimetra tlačí zhruba desať minúť. Vlasový folikul je však štruktúrou omnoho zložitejší a tak to bude pravdepodobne trvať dlhšie.