Chcete najlepšiu závodnú hru súčasnosti? Siahnite po Forza Horizon 3

Zábava a zase zábava. To robí z novej Forzy zrejme najlepšiu závodnú hru súčasnosti.

30. sep 2016 o 14:40 Tomáš Prokopčák

Forza Horizon 3 Páči sa nám: grafika, hudba, zvuky, otvorený svet, zábava Nepáči sa nám: kolízny model, nevyvážená obtiažnosť Hodnotenie: 9,0

Hru na recenziu poskytol Microsoft, testovali sme verziu pre Xbox One.

Pach oleja a benzínu, spálené gumy a brzdné dráhy. Nervózne poklepkávanie po volante, kone a otáčky, zasvätené debaty a rôznych kompresoroch a turbách.

Nič z tohto nemusíte milovať, autám vlastne ani nemusíte rozumieť, nemusia vás zaujímať a aj tak po pár hodinách hrania dospejete k jednému: milovníci verných simulácií odpustia, no Forza Horizon 3 je najlepšia závodná hra súčasnosti.

Je zábavná, je relatívne správne zložitá a je krásna – a to ani nemusíte obdivovať Austráliu. Ak sa chcete zahrať výborné arkádové závody prakticky pre každého a nechcete pri tom hodiny trénovať prechádzanie jedinej zákruty, siahnite sem.

Lepšiu aktuálnu (pretože každý máme nejaké úchylky naviazané na spomienkový optimizmus, trebárs Lotus Esprit) závodnú hru si nezahráte.

video //www.youtube.com/embed/fTSUgXkfooA

Drobné chybičky

Nápad vziať hráčov do otvoreného sandboxového sveta môže znieť pri závodnej hre trochu zvláštne.

Ani náhodou to však nie je nový nápad, siaha snáď do osemdesiatych rokov, a v ich polovici sa objavili aj závodné hry postavené na princípe otvoreného sveta. Sama séria Forza Horizon takto funguje už od roku 2012, najskôr na cestách amerického Colorada, potom južného Francúzska a severného Talianska.

V tretej časti sa vyberiete do rozsiahlych končín juhovýchodnej Austrálie, počnúc púštnymi oblasťami a vinicami končiac. Samozrejme, v upravenej mierke, pretože vzdialenosti, ktoré by ste v skutočnej Austrálii prekonávali hodiny, tu zvládnete v priebehu pár minút.

Dôležitejšie však je, ako sa nová Forza hrá. A tu všetko funguje: stovky rôznych áut, počnúc historickými raritami ako Dino od Ferrari a končiac modernými závodnými kusmi.

Pri riadení je tiež zásadným rozdielom, či jazdíte s pomalým starým bmw alebo rýchlym McLarenom. To však so sebou nesie problém: na prakticky rovnakej obtiažnosti je relatívne jednoduché vyhrať s pomalším autom, než s oveľa rýchlejším – a zrejme za to nemôžu len vaše reflexy.

Rovnako je nevyvážená náročnosť pri závodoch s terénnymi špeciálmi, ktoré sú pri rovnakom nastavení podstatne ťažšie než preteky trebárs niekde na cestách mesta.

A keď už kritizujeme... jasné, Forza Horizon je arkáda, no po čelnom náraze v tristokilometrovej rýchlosti do strom by sme (pri „simulačných“ nastaveniach) očakávali trošku väčšie poškodenie, ako pár škrabancov a jemne stáčanie volantu do niektorej zo strán.

video //www.youtube.com/embed/APjLlbr_oC4

Lepšiu nenájdete

Všetko ostatné však pri týchto závodoch funguje.

Sú zábavné, dobre znejú aj hrajú – výber hudby je výborný, počnúc klasikou a trebárs d’n’b končiac – a ešte lepšie sa na ne pozerá. Autá ani nemusíte milovať, baviť sa budete kráľovsky.

Samozrejme, ak zabudnete na akýkoľvek náznak príbehu zložitejšieho ako „super, nový závod, poď sem“ i fakt, že motiváciou závodiť vám má byť akože zháňanie nových fanúšikov.

Ak však potrebujete nejakú kratochvíľu, ak si radi vytvárate vlastné preteky alebo okrem tých od tvorcov hry chcete vyskúšať výzvy vytvorené ľuďmi z celého sveta, ak sa chcete kochať a „vyskúšať“ si, ako vyzerajú a ako-tak sa šoférujú stovky vozidiel z celého sveta, siahnite sem.

Lepšiu alternatívu pre úplne každého zrejme na trhu nenájdete.