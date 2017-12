Sonda Rosetta pristála na kométe 67P (minúta po minúte)

Historická misia Európskej vesmírnej agentúry po 12 rokoch skončila. Rosetta narazila o 12:39 SEČ.

30. sep 2016 o 12:18 Dominik Holič, Ondrej Podstupka

video //www.youtube.com/embed/vcYo-qQ5HbA

14:41 Minútu po minúte sme ukončili, ďakujeme za pozornosť. Gratulujeme všetkým, ktorí na úspešnej misií Rosetta spolupracovali.

14: 27 Záverečné okamihy misie sledoval aj Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Slovenský vesmírny konštruktér sa priamo podieľal na misií Rosetta a spolupracoval na komunikačnom systéme ESS, ktorý zabezpečoval spojenie medzi sondou a landerom Philae.

"Napriek tomu, že to bolo naplánované, emóciám sa ubrániť nedalo. Veda ale z ďaleka nekončí, dáta sa budú spracovávať ešte veľa rokov," povedal Baláž pre SME.

Ukončenie misie nárazom považuje za najlepšie riešenie, pretože sa z Rosetty stal zaujímavý objekt kozmickej archeológie. Šance na posledné zachytenie signálu sú podľa jeho slov minimálne.

"Kométa sa točí okolo vlastnej osy, takže teoreticky by sonda mohla ešte nejaké nepatrné spojenie spraviť, ak by samozrejme nedošlo k jej vážnemu poškodeniu. Anténa by ale musela smerovať na Zem veľmi presne, no tým že sa kométa točí, tak sú šance veľmi malé," dodal Baláž, ktorý považuje misiu za úspešnú.

14:04 Posledný záber kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko urobila sonda Rosetta vo výške 51 metrov. Zachytáva plochu so šírkou 2,4 metrov v rozlíšení 5 milimetrov na jeden pixel.

13:42 Rosetta sa rozlúčila aj po slovensky.

13:24 Snímka z výšky 1,2 kilometra nad povrchom kométy. Zachytáva plochu so šírkou 33 metrov a rozlíšením 2,3 centimetra na jeden pixel.

13:22 Misia Rosetta oficiálne skončila.

13:20 Potlesk. Úspešné ukončenie dopadu potvrdila strata signálu z Rosetty. Najbližších 24 hodín budú ešte načúvať, či sa sonda neozve, ale žiadny ďalší signál neočakávajú.

13:16 S Rosettou sa rozlúčil aj kolega z Marsu.

13:08 Nový domov Rosetty.

Miesto, na ktoré dosadla sonda Rosetta. (zdroj: ESA/ROSETTA)

12:55 ESA oznámila, že Rosetta narazila do kométy skôr, ako sa predpokladalo. Potvrdenie očakávajú o 13:19 SEČ.

12:39 Rosetta pristála na kométe vo vzdialenosti 720 miliónov kilometrov od Zeme.

12:18 Do nárazu zostáva posledná hodina. Čím bližšie k povrchu sa sonda dostane, tým lepšie môže skúmať, ako sa materiál z kométy mení na prach a plyny v jej chvoste.

10:18 Rosetta posiela snímku povrchu z výšky 5,8 kilometrov zachytáva plochu so šírkou 225 metrov a rozlíšením 11 centimetrov na jeden pixel.

8:53 Rosetta posiela snímku povrchu z výšky 8,9 kilometrov zachytáva plochu so šírkou 350 metrov a rozlíšením 17 centimetrov na jeden pixel.

Piatok 7:25 Počas dopadu posiela sonda čoraz detailnejšie zábery povrchu 67P. Prvý poslala z výšky 11,7 kilometrov. Zachytáva plochu so šírkou 450 metrov a s rozlíšením 22 centimetrov na jeden pixel.

Štvrtok 20:50 Sonda Rosetta urobila posledný manéver a z výšky devätnásť kilometrov začala voľne padať k povrchu kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Náraz v rýchlosti 90 centimetrov za sekundu by mal podľa aktuálnych odhadov nastať o 13:19 stredoeurópskeho času (SEČ). Signálu potrvá približne 40 minút, kým sa dostane na Zem. Osud Rosetty tak spoznáme až niečo pred 14:00 SEČ.