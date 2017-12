Nemocnice si vytlačia umelé 3D kosti, telo ich samo upraví

Nový materiál je robustnejší, prispôsobivejší a lacnejší ako doterajšie možnosti transplantácie.

29. sep 2016 o 16:56 Gregor Kaclík

Implantáty idú vďaka 3D tlačiarňam vytvarovať do ľubovoľného tvaru.(Zdroj: ShahLab // Adam Jakus et al.)

video //www.youtube.com/embed/f3Qxh3FUkyg

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

3D tlačiarne môžu byť technologickou revolúciou. Ďalšou oblasťou, ktorú pravdepodobne navždy zmenia, budú transplantácie kostí.

Tímu vedcov z univerzity Northwestern sa podarilo vyvinúť materiál, ktorý je robustný, zároveň však extrémne elastický. Atrament, z ktorého sa kosti tlačia, obsahuje hydroxyapatit, ktorý sa bežne nachádza v kostiach i polymér PLGA, ktorý dáva umelým kostiam elastickosť.

Zlúčenina je natoľko podobná prirodzeným kostiam, že telo si implantát pomýli s nedokonalou kosťou, ktorú následne opraví.Implantáty už vedci úspešne otestovali na ľuďoch.

Víziou výskumníkov je, aby sa v každej nemocnici nachádzala špecializovaná tlačiareň, ktorá umožní rýchle vymodelovanie potrebného tvaru kosti. Do nemocníc by táto technológia mala doraziť do piatich rokov.