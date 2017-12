Google v Indii vyskúša YouTube bez pripojenia na internet

Vývojári upravili služby a aplikácie tak, aby ponúkali moderný obsah v zastaraných infraštruktúrach.

28. sep 2016 o 13:44 Milan Gigel

NAÍ DÍLÍ, BRATISLAVA. Ak chcete ponúknuť moderné technológie v starom svete, musíte ísť na to úplne iným spôsobom, ako ste zvyknutí. Všetko žiada vývoj, ktorý na veci nazerá novým, nevšedným spôsobom.

Predviedol to Google, ktorý predstavil svoj nový projekt Google for India. Svoje portfólio služieb, aplikácií a technológií vyladil tak, aby moderný obsah sprístupnili aj tam, kde chýbajú rýchle infraštruktúry.

YouTube bez internetu

Nová iniciatíva prináša offline režim prehliadania pre všetkých, čo majú príliš pomalé, či prerušované pripojenie k internetu. Mapy, videá, hudba i webové stránky sa stiahnu do mobilu alebo tabletu, aby boli dostupné v offline režime. Používateľ si sám môže upraviť úroveň kompresie a kvalitu multimédií, aby sa stiahli do zariadenia v rozumnom čase.

Príkladom je napríklad aplikácia YouTube Go, ktorá umožňuje prezerať a zdielať videá bez dátového pripojenia.

Všetok obsah je podľa magazínu Engadget následne možné zdieľať prostredníctvom bluetooth rozhrania tak, aby si ho mohli prehliadnuť všetci, čo sa nachádzajú v dosahu. To je praktické nielen v rozvojovom školstve, ale aj na miestach, kde sa stretáva veľa ľudí.

Google pre novú stratégiu upravil aj internetový prehliadač Chrome, ktorý po vzore Opery používa účinnú kompresiu a optimalizácie pre stlačenie objemu prenesených dát. Zaujímavosťou je, že Android a aplikácie upravené pre indický trh si po pripojení s WiFi vopred sťahujú základné informácie, rázcestníky, obrázky a katalógy, aby ich používanie bolo rýchlejšie.

Prázdny trh

Rovnaké je to aj so sťahovaním aplikácií. Ak si z katalógu vyberiete tie, ktoré vás zaujímajú, do mobilu sa stiahnu až vtedy, ak sa dostanete do pokrytia internetu. Prerušovanie a vypadávanie spojenia nie je bariérou, Google vie vždy nadviazať na predchádzajúce pokusy.

Nie je tomu dávno, čo firma avizovala svoje úspechy s rýchlymi hotspotmi s bezplatným internetom na železničných staniciach. Teraz chce rozšíriť svoje pôsobenie a hľadá partnerov, ktorí by internet sprístupnili masám vo svojich prevádzkach. Hoci sa stále hovorí o bezplatnom a neobmedzenom internete, črtajú sa nové náznaky o tom, že firmy by si mohli privyrobiť napríklad zobrazovanou reklamou.

Google avizoval aj svoje ambície, že indickú reč zapojí aj do svojich projektov s umelou inteligenciou, ktoré zatiaľ využívajú iba angličtinu. Ide hlavne o asistenta, ktorý otvára nový segment používateľskej skúsenosti.

To, že sa Google pri snahe o získanie ďalšej miliardy používateľov zaujíma viac o Indiu ako Čínu nie je náhoda. Kým Čína žije vo svete svojich vlastných domácich služieb, indický trh je zatiaľ prázdny a voľný pre každého.