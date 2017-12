Miliardár Musk ukázal, ako chce kolonizovať Mars

Prví ľudia medziplanetárneho druhu by sa na Mars mali dostať v roku 2023.

27. sep 2016 o 20:17 Lukáš Onderčanin, Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/A1YxNYiyALg

MEXICO CITY, BRATISLAVA. Ak chce ľudstvo prežiť, musí si aspoň milión ľudí na červenej planéte vybudovať trvalú základňu. Na Mars by mali prichádzať postupne po rokoch. O tom, ako sa tam dostanú, má predstavu miliardár Elon Musk.

Šéf spoločnosti SpaceX, ktorý má za sebou už niekoľko odvážnych vesmírnych projektov, predstavil svoju víziu v utorok večer nášho času na konferencii v mexickom Guadalajare.

Prečítajte si tiež:

Vo svojej prezentácii hovoril o technických problémoch, ktoré musíme vyriešiť, ak chceme podporiť sebestačnú prítomnosť ľudí na Marse. Predstavil aj presný spôsob, ako tam chce ľudí dopraviť.

video //www.youtube.com/embed/0qo78R_yYFA

Medziplanetárny druh

Chvíľu pred začatím živého prenosu vydal SpaceX nové video, ktoré ukazuje ako bude vyzerať Medziplanetárny dopravný systém (Interplanetary Transport System), ktorý bližšie predstavil vo svojej prezentácii.

Tento ambiciózny projekt dostal svoje nové meno len pred pár dňami. Pôvodne mal projekt zahŕňať len lety na Mars, Musk však oznámil, že lety budú také výkonné, že nás dostanú aj ďalej.

V skutočnosti pôjde o systém kozmických letov s opakovane použiteľnými raketovými motormi, raketami a vesmírnymi kapsulami, ktoré budú prepravovať ľudí do vesmíru a späť na Zem.

Súčasťou projektu bude aj vybudovanie kolónie na Marse. Na konci videa môžete vidieť, ako by mohol Mars vyzerať, keď sa na ňom natrvalo zabýva miliónová populácia. Prví obyvatelia Marsu budú profesionáli, ktorí budú na misie vycvičení. Budúci obyvatelia však nebudú výcvik pre lety potrebovať, ak tak len pár dní, prezradil Musk pri odpovedi otázky z obecenstva.

Porovnanie BFR (úplne napravo) s doposiaľ využívanými raketami. (zdroj: reprofoto/SpaceX)

Výkonne rakety

Na Mars budú ľudia lietať v raketách, ktoré sú zatiaľ neformálne nazvané BFR (Big fucking rocket), meno zaviedol sám Musk. Majú to byť doposiaľ najvýkonnejšie vesmírne rakety. Budú vysoké 49.5 metra a v priemere budú mať 17 metrov.

Každý let by mohol na Mars doviezť až 100 ľudí. Ak by chcel previezť milión ľudí, raketa by sa musela otočiť desaťtisíc krát, povedal Musk. Neskôr by sa počet prevezených ľudí mohol zvýšiť na 200, lety by mali v ideálnom prípade trvať tridsať dní.

Booster rakety bude mať až 42 motorov typu Raptor, ktoré SpaceX prvýkrát úspešne testoval túto nedeľu.

Prečítajte si tiež:

Na Marse o sedem rokov

Musk počas celého večera predvádzal aj svoj zmysel pre humor. Ako prvý zdroj financií pre ambiciózny projekt uviedol "ukradneme spodné prádlo", čo bol odkaz na populárny seriál SouthPark.

V skutočnosti chce najviac zdrojov získať zo súkromného sektora. Hovoril aj o využití Kickstarteru. Časť peňazí pôjde aj z vládnych zdrojov. "V konečnom dôsledku to bude obrovská spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom," povedal Musk.

Ku koncu prezentácie ukázal aj svoju sentimentálnu stránku. S obecenstvom sa podelil o zábery z posledných rokov spoločnosti SpaceX. Taktiež ukázal dôležité roky v histórii súkromných vesmírnych letov. Všetko však viedlo k tomu, ako Musk vidí budúcnosť.

Podľa novej časovej osi by lety s ľuďmi na Mars mali začať niekedy v roku 2022 až 2023. Misie Red Dragon, ktoré majú testovať znovupoužiteľné rakety a doviezť na Mars prvé potrebné zariadenia, začnú podľa plánu v roku 2018.

Potom by mali pokračovať každé dva roky. Ak sa tieto pristátia vydaria, nemal by byť podľa Muska problém, aby sme sa dostali kamkoľvek v naše slnečnej sústave. Lietať by sme mohli napríklad z Marsu na napríklad na mesiace Jupitera a Saturnu.