Celý svet dýcha smrteľne špinavý vzduch, aj Slováci

Nová správa od Svetovej zdravotníckej organizácie odhaduje, že 9 z 10 ľudí žijú v prostredí so znečisteným vzduchom.

27. sep 2016 o 14:36 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Človek sa prediera ulicou plnou ľudí. Nevidí ani dva metre pred seba a na ústach má rúšku, akú poznáte z filmov z lekárskeho prostredia. Všade okolo neho je nebezpečný smog. Takto vyzerá realita niektorých ľudí z ázijských či tichomorských miest.

Takéto prípady síce patria medzi extrémy, ale nadmerne znečistený vzduch máme aj na Slovensku. Ak sa chcete nadýchať čerstvého zdravého vzduchu, nepomôže vám ani útek do hôr.

Až deväť z desiatich ľudí na svete žije na miestach, kde znečistenie ovzdušia prekračuje limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Aj Slovenský vzduch je zlý

Kvalitný a zdravý vzduch by podľa WHO nemal v ročnom priemere obsahovať viac ako 10 mikrogramov emisných čiastočiek PM2.5 na kubický meter vzduchu. PM2.5 zahŕňa toxické látky ako sírany, dusičnany a čierne uhlie. Môžu prenikať hlboko do pľúc a kardiovaskulárneho systému.

Až 92 percent miest na svete tento limit prekračuje. Najhoršie je na tom Čína, Malajzia a Vietnam. Vzduch v niektorých častiach týchto krajín má ročný priemer až 70 mikrogramov čiastočiek na kubický meter.

Slovensko je podľa interaktívnej mapy WHO v "oranžovej" zóne. V priemere sa u nás ročne vyskytuje vo vzduchu 16 mikrogramov čiastočiek na kubický meter. V Košiciach bol tento priemer v roku 2013 19 a v Bratislave 18. Napríklad v Žiline stúpol až na 25 mikrogramov na kubický meter.

Vinníkmi znečisteného vzduchu sú najčastejšie neefektívne spôsoby dopravy, pálenie palív a odpadov v domácnostiach, uhoľné elektrárne a priemyselná činnosť. Na kvalitu vzduchu však nevplýva len človek. V krajinách blízko púští ju môžu ovplyvňovať aj pieskové búrky.

Prečítajte si tiež: Z atmosféry pomaly uniká kyslík, vedci nevedia kam

Do posledného dychu

Život v znečistenom prostredí výrazne zhoršuje kvalitu života. Dýchanie vzduchu s emisiami môže skončiť až smrťou. Až tri milióny úmrtí ročne je spojených s vystavením znečistenému vonkajšiemu či vnútornému vzduchu.

Väčšinou ide o choroby srdca a ciev, mŕtvicu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a rakovinu pľúc. Dýchanie znečisteného vzduchu zvyšuje aj riziko výskytu nesmrteľného ochorenia dýchacích ciest.

Najviac úmrtí je opäť v Číne, potom v Indii a Rusku. Najviac úmrtí na počet obyvateľov je však na Ukrajine - na 100-tisíc obyvateľov pripadá až 120 úmrtí spojených so znečisteným vzduchom. Na Slovensku je na stotisíc obyvateľov 64 takýchto úmrtí.

"Znečistené ovzdušie ohrozuje najmä zdravie tých najzraniteľnejších skupín obyvateľov - žien, detí a starších ľudí," uvádza v tlačovej správe zástupkyňa generálneho riaditeľa WHO Flavia Bustreo. "Aby boli ľudia zdraví, musia dýchať čerstvý vzduch od prvého až do posledného dychu."