Nepoužívajte cudzie wifi. Desať tipov pre bezpečnosť v mobile

Mobil nie je hračka, naučte sa ho používať zodpovedne.

26. sep 2016 o 13:39 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Bez ohľadu na to, aké technológie výrobcovia zabudujú do mobilov, každý z nich je iba natoľko bezpečný, do akej miery ho beriete vážne pri používaní. Ak príde na návyky, mali by ste si ich vyladiť k dokonalosti skôr, ako sa stanete obeťou hackerov.

Praktické desatoro bezpečnosti publikoval na svojich stránkach magazín USA Today. Ak sa budete držať rozumných pravidiel, nebudete sa musieť obávať o svoje digitálne identity, či peniaze na účte.

1. Heslá

Chráňte svoj mobil heslom, ktoré nie je jednoduché odpozerať, ani uhádnuť. Je šikovnejšie z lenivosti naklikať na virtuálnej klávesnici štyri nuly ako vpísať frázu DoOrechaBum14. V každom prípade silné vstupné heslo chráni nielen stratený mobil pred prienikom nepovolanej osoby, ale ak používate šifrovanie, je predpokladom lepšej ochrany uložených dát.

2. Zálohujte

Ak vám ukradnú fotoaparát, prídete o svoje spomienky na fotografiách. Ak prídete o mobil, môžete toho stratiť oveľa viac. Z vášho dosahu sa vytratia kontakty a záznamy komunikácie, ktorá môže byť pre vás ako spomienková, tak užitočná či potrebná. Veľkou hrozbou je ransomware, ktorý dáta v tichosti zašifruje, aby od vás pýtal výpalné. Naučte sa preto zálohovať svoj mobil a majte svoje dáta v bezpečí.

3. Konajte s rozvahou

Nevpisujte do mobilu informácie, ktoré majú zostať súčasťou vášho súkromia. Nejde iba o to, že by vám ktosi z blízkeho okolia mohol do vašich dát nahliadnuť, ale aj o hackerov, ktorí by mohli pri prieniku vydolovať dáta, ktorých zverejnenie by vás zamrzelo. Nie všetci sme terčom pozornosti v očiach širokej verejnosti, každý však máme hranice svojho súkromia.

4. Vypnite bluetooth

Ak nepoužívate bezdrôtové periférie, nenechávajte si zapnutý bluetooth. Ide o rozhranie, pri ktorom sa z času na čas nejaká chybička nájde a okrem toho vás vďaka tejto technológii možno ľahko identifikovať. Je to, akoby ste vysielali svoje identifikačné číslo všetkým bluetooth zariadeniam v dosahu.

5. Nainštalujte si antivírus

Bezpečnostný softvér patrí nielen do počítača, ale aj do mobilu. Prieskumy a analýzy dlhodobo poukazujú na to, že bezpečnosť mobilov výrazne podceňujeme. Hoci sme si zvykli, že pri počítači treba byť v strehu, pri mobiloch sa tak nesprávame. Sú desiatky bezplatných softvérov pre základnú ochranu, pre lepšiu si však musíte priplatiť.

6. Neklikajte na nevyžiadané odkazy

Vyzývavé odkazy, prílohy e-mailov či akýkoľvek obsah ktorý ste si nikdy nevyžiadali by mali zostať nepovšimnuté. Operačné systémy i aplikácie majú chyby, ktoré možno zneužiť zväčša iba vtedy, ak vás hacker prinúti kliknúť na odkaz alebo otvoriť prílohu, ktorá má moc bezpečnostné nedostatky prekonať. Tak ako prežijete bez pozerania reklám v televíznom vysielaní, zaobísť by ste sa mali aj bez klikania na obsah, ktorý ste si nikdy nevyžiadali.

7. Pozor na cudzie WiFi

Je lákavé pripojiť sa zadarmo k verejnému hotspotu, nie je to však rozumný prístup k internetu. Dáta ktoré putujú cez cudziu, nedôveryhodnú a nezabezpečenú sieť sa môžu ocitnúť v nepovolaných rukách. Hackeri môžu mať moc nad zle nastavenými zariadeniami a hravo vstúpia do vašej komunikácie, aby využili vaše identity pre šírenie svojho obsahu či vykonávanie zámerov. Zostaňte na dátovom kanále GSM siete, alebo sa k WiFi pripojte až doma.

8. Záplatujte

Inštalujte všetky opravy a záplaty, ktoré vám telefón ponúka. Tí, čo majú značkové mobily sú vo výhode, pretože im všetko ustriehne automat od výrobcu. Ostatní by mali z času na čas pozrieť, či výrobca mobilu predsa len nepripravil záplaty, ktoré mobil ochránia. V mobilných systémoch a aplikáciách sa nachádzajú chyby rovnako často ako v tých na počítači, aktualizácia preto musí byť rovnako častá.

9. Vypnite asistentku

Na virtuálnej klávesnici je nepohodlné ťukať texty, ktoré si mobil dokáže zapamätať. Je to však nebezpečné. Meno, adresa, číslo kreditnej karty, prístupové heslá a kódy môžu byť z mobilu ukradnuté rovnakým spôsobom, ako fotografie či záznamy v plánovacom kalendári. Nenechávajte údaje v asistentovi pre vypĺňanie formulárov, radšej všetko vypisujte ručne.

10. Neblbnite

Možno je zaujímavé skúšať na mobile najrôznejšie novinky a získavať platené programy zadarmo z pochybných databáz, nie je to však bezpečné. Narozdiel od štandardnej ponuky aplikácií, v neautorizovaných zdrojoch nič nie je pod kontrolou a nik nedokáže na diaľku zrušiť aplikácie, ktoré by mohli byť nebezpečné. Používajte iba Google Play či iTunes a vyhnite sa ponukám, ktoré sa snažia do mobilu tlačiť inou cestou.