Slnečné okuliare od Snapchatu budú fotiť a natáčať videá

Digitálne spomienky majú uchovať živé momenty všedných i sviatočných dní.

26. sep 2016 o 11:41 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/XqkOFLBSJR8

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Stačí jediné kliknutie a máte ďalšiu fotografiu alebo video do spomienkového albumu. Ak ste pre tento účel vyťahovali z vrecka mobil alebo fotoaparát, odteraz to bude jednoduchšie.

Firma Snap, ktorá je vývojárom populárnej aplikácie Snapchat, chystá podľa BBC pre svojich fanúšikov nové okuliare. Nebude to však zložitý a drahý model ako ho poznáme zo sveta múdrych okuliarov, ale módny doplnok určený pre široké masy.

Okuliare s názvom Spectacles majú stáť 130 dolárov a budú mať zabudovanú kameru, batériu pre jednodennú prevádzku a indikačné svetlo, ktoré ľudí upozorní na to, že by mohlo fotografovanie zasiahnuť do ich súkromia. Snímať možno fotografie a krátke, 30-sekundové videoklipy. Hovorí sa o novom, nie veľmi štandardnom formáte, pri ktorom možno snímky prezerať z viacerých uhlov.

Novinku sa firma chystá predstaviť v najbližších dňoch a spolu s ňou aj podrobné technické detaily a spôsob spárovania s mobilnou aplikáciou. Na internete sa však už objavili prvé fotografie a krátky videoklip, ktoré naznačujú, čo môžeme očakávať. Nové, upravené logo firmy sa objavilo aj vo výklade jednej z predajní.