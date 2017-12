Apple poľavuje v bezpečnosti, chráňte si zálohy

Zjednodušené zálohovanie vypúšťa bezpečnostné rutiny, ktoré brzdili hackerov.

26. sep 2016 o 10:32 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Každý nový model iPhonu by mal byť lepší ako ten predošlý - v dizajne, vnútornom vybavení a najmä v bezpečnosti. Spoločnosti Apple sa to však nemusí vždy podariť. Bezpečnostní analytici odhalili spôsob, ako sa možno jednoducho dostať k citlivým dátam.

Pri aktualizácii bezpečnostných nástrojov si všimli, že Apple v systéme iOS 10 zmenil spôsob, akým sa pracuje so zálohami dát. Firma vypustila niekoľko bezpečnostných prvkov, vďaka ktorým sa zálohy stali zraniteľnejšími.

Pri dátach zálohovaných cez iOS9 dokázali za sekundu vyskúšať 2400 hesiel. Pri zálohách z iOS10 stúpa rýchlosť až na 6 miliónov hesiel za rovnaký čas. Znamená to, že hackeri budú potrebovať 2500 násobne menej času, ako doposiaľ.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Počítače Apple dostali nový systém, ovládnete ho aj hlasom

Útok podľa magazínu The Verge môže spočívať v oklamaní používateľa, aby uskutočnil zálohu svojho zariadenia na niektoré z úložísk, ktoré majú hackeri pod kontrolou.

Následne by sa mohli pustiť do prelomenia šifry. Na oslabenú bezpečnosť upozornila ruská firma Elcomsoft, ktorá má vo svojom portfóliu nástroje na prienik do mobilov rôznych značiek.

Spoločnosť Apple o chybe vie a vyrieši ju v nadchádzajúcej aktualizácii. Dovtedy odporúčajú svojim užívateľom počkať so zálohou, prípadne použiť na svojom počítači, kam zálohujú dáta veľmi silné heslo.

TIP: Pozrite si odborné recenzie a ceny na iPhone 7 a iPhone 7 Plus v našej službe Recenzie.sme.sk.